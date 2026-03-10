Cuando se habla de actividad física para mejorar la salud, muchas personas piensan inmediatamente en máquinas de gimnasio o ejercicios aeróbicos tradicionales. Sin embargo, existe un deporte que combina movimiento, estrategia y coordinación, y que además puede practicarse a cualquier edad con grandes beneficios para el organismo. El ping pong, también conocido como tenis de mesa, es una disciplina que exige precisión. técnica, rapidez en los reflejos y una coordinación constante entre la vista y el movimiento del cuerpo. El ping pong favorece el desarrollo de los reflejos y la capacidad de reacción, ya que cada punto requiere anticipación, lectura del movimiento del adversario y ejecución rápida del golpe, al mismo tiempo de requerir concentración y rapidez visual. Esta combinación de ejercicio físico y estimulación mental convierte al tenis de mesa en una práctica muy completa, ya que no solo fortalece el sistema cardiovascular sino que también estimula el cerebro y mejora distintas habilidades cognitivas. Aunque el espacio de juego es reducido, el tenis de mesa requiere desplazamientos constantes alrededor de la mesa y una postura activa durante todo el partido, lo que favorece el trabajo muscular y contribuye a mejorar la resistencia física. Entre los principales beneficios que aporta este deporte se destacan: Otro punto a favor del ping pong es que presenta un bajo riesgo de lesiones en comparación con otros deportes ya que, al no implicar impactos fuertes en los movimientos ni el uso de equipamiento pesado, la carga sobre las articulaciones es reducida y el riesgo de caídas o choques es menor. Además, el tenis de mesa puede practicarse tanto al aire libre como en espacios cubiertos, lo cual convierte a esta actividad física en una que se adapta a todas las condiciones climáticas.