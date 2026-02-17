El entrenamiento de fuerza es un hábito clave para ganar masa muscular. Este tipo de ejercicios dejó de ser exclusivo de los gimnasios y las pesas, ya que las bandas elásticas ofrecen una alternativa eficaz, económica y versátil. A partir de los 30 años el cuerpo empieza a sufrir de sarcopenia, un proceso mediante el cual se comienza a perder masa muscular y fuerza. En la misma línea, se acelera cuando no hay estímulos de entrenamiento. Según indica el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), el entrenamiento de fuerza y resistencia es clave para que los adultos mayores mantengan su independencia en tareas domésticas como caminar, levantar objetos y más. Las bandas elásticas son aliados claves para los adultos mayores porque son fáciles de usar y garantizan una resistencia progresiva, lo que significa que conforme se estire más la banda habrá más trabajo, pero sin el impacto de las pesas tradicionales. Sus beneficios no solo se trasladan a los músculos, sino que también mejora la estabilidad de articulaciones claves como la rodilla, la cadera, las muñecas y los tobillos. Este ejercicio también ayuda a: El uso de las bandas elásticas debe ser supervisado por un entrenador para poder enfocar el trabajo en las zonas con menos fuerza. Las bandas elásticas pueden ser usadas para trabajar todo el cuerpo, aquí van tres ejemplos de ejercicios fáciles de hacer en casa: El objetivo es trabajar los cuádriceps, isquiotibiales y los glúteos para potenciar la estabilidad del core inferior al imitar la acción de levantarse de una silla: Tratar de hacer un rango de entre 8 y 10 repeticiones. Este ejercicio trabaja la espalda alta y los hombros, lo que ayuda a ganar fuerza y estabilidad: Tratar de hacer de 10 a 12 repeticiones controladas. Fortalecer los brazos es claves para las tareas diarias como cargar las bolsas de supermercado: Tratar de hacer entre 12 y 15 repeticiones.