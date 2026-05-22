Expertos en entrenamiento físico señalaron cuál es el ejercicio que permite quemar grasa abdominal, fortalecer el core y mejorar la resistencia sin necesidad de correr ni ir al gimnasio. (Fuente: iStock)

Muchas personas intentan reducir la grasa acumulada en el abdomen mediante largas caminatas, sesiones de running o entrenamientos intensos en el gimnasio. Sin embargo, expertos en actividad física aseguran que existen ejercicios simples que pueden realizarse en casa y que también ayudan a tonificar el cuerpo y trabajar el abdomen.

En los últimos años, las rutinas de alta intensidad comenzaron a ganar popularidad porque permiten activar distintos grupos musculares en pocos minutos. Este tipo de ejercicios eleva rápidamente la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto calórico, un aspecto clave para favorecer la pérdida de grasa corporal.

Además, muchos de estos movimientos combinan fuerza y resistencia en una misma secuencia, lo que ayuda a fortalecer el core y mejorar la condición física general. Practicados con constancia, pueden contribuir a reducir los llamados “rollitos” que suelen acumularse en la cintura y el abdomen.

El ejercicio casero más recomendado para eliminar grasa abdominal

Uno de los ejercicios más efectivos para quemar grasa abdominal sin necesidad de ir al gimnasio es el burpee, un movimiento funcional que combina trabajo cardiovascular y fuerza en una sola rutina.

El burpee es uno de los movimientos más utilizados en rutinas de alta intensidad por su capacidad para trabajar varios músculos y favorecer la quema de calorías. (Fuente: Freepik)

Este ejercicio involucra varios músculos del cuerpo al mismo tiempo, entre ellos piernas, brazos, pecho, espalda y glúteos. Gracias a esa activación muscular completa, el organismo realiza un importante gasto energético que favorece la quema de calorías y ayuda a bajar de peso.

Cómo hacer correctamente un burpee paso a paso

Para realizar el ejercicio, primero se debe comenzar de pie con los pies separados al ancho de los hombros. Luego se flexionan las piernas y se apoyan las manos en el suelo para lanzar los pies hacia atrás hasta quedar en posición de plancha.

Después se baja el cuerpo hasta tocar el piso con el pecho y las piernas, y posteriormente se impulsa nuevamente hacia arriba para regresar a la posición inicial con un pequeño salto. Los especialistas suelen recomendar entre 3 series de 8 a 12 repeticiones, con pausas breves de descanso entre cada bloque.

Para mejores resultados y cuidado efectivo del cuerpo es recomendable que el usuario consulte a su médico. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros ejercicios que ayudan a perder grasa abdominal y fortalecer el core

Además del burpee, existen otras rutinas que pueden realizarse en casa y que ayudan a fortalecer el abdomen mientras mejoran la resistencia física y el contorno corporal.

Entre los ejercicios más utilizados aparecen la bicicleta en el aire, la plancha isométrica, los abdominales inversos y el escalador cruzado, movimientos que permiten trabajar distintas zonas del abdomen y aumentar la activación muscular durante el entrenamiento.

Qué recomiendan los especialistas para bajar los rollitos del abdomen

Los entrenamientos abdominales pueden realizarse entre tres y cinco veces por semana, dependiendo del estado físico y de la intensidad de cada rutina. Antes de comenzar, los especialistas recomiendan hacer ejercicios de calentamiento para preparar el cuerpo y evitar lesiones musculares.

Además, remarcan que el ejercicio por sí solo no suele ser suficiente para reducir la grasa abdominal ya que para obtener mejores resultados, aconsejan acompañar la actividad física con una alimentación equilibrada, disminuyendo el consumo de ultraprocesados y azúcares, y aumentando la ingesta de frutas, verduras y alimentos frescos.