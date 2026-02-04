La cantidad de pasos que se deben realizar a diario para prevenir enfermedades y mantener una vida saludable es objeto de debate entre especialistas de diversas disciplinas, como si se tratara de una ecuación mágica.

Lo que se discute con frecuencia es la cantidad de pasos diarios que se deben dar para que el ejercicio produzca el efecto deseado. El número que siempre se menciona es el de los 10.000 pasos, que muchos expertos han recomendado durante décadas.

Los beneficios de caminar para la salud

De lo que no hay duda y que ha sido comprobado por estudios médicos y recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es que caminar trae beneficios para la salud.

Realizar esta actividad ayuda a contrarrestar patologías como el colesterol alto, sobrepeso, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 e impacta de manera positiva en la salud mental.

Si bien caminar puede ser el ejercicio más sencillo y accesible para la mayoría de las personas, es fundamental considerar las particularidades físicas de cada uno antes de iniciar cualquier actividad física, especialmente si se comienza después de un prolongado período de inactividad.

Los 10.000 pasos, repetidos hasta el cansancio por diversas campañas publicitarias, no necesariamente constituyen la cifra de la felicidad.

La profesora de Fisiología del Ejercicio y la Salud de la Universidad de Hertfordshire , Reino Unido, Lindsay Bottoms, indicó que el número de 10.000 pasos tiene su origen en una estrategia publicitaria de 1965.

Bottoms sostiene que cada individuo debe establecer metas alcanzables al iniciar una actividad física, ya que de lo contrario puede resultar contraproducente. “Si la experiencia se torna desmoralizante, nadie deseará continuar con la actividad y se perderá la oportunidad de iniciar el ejercicio”, aclara.

Según la especialista, aquella publicidad se consolidó con el tiempo y la creencia de que solo al realizar 10.000 pasos diarios se mejorará la salud se estableció definitivamente.

“El concepto de 10.000 pasos por día parece haber surgido de un podómetro comercializado en 1965 por Yamasa Clock en Japón. Este dispositivo, conocido como Manpo-kei, fue promocionado como el medidor de los 10.000 pasos“, explica la profesora en una entrevista publicada en el sitio Newsweek.

Ejercicio: adapta tu rutina a tus posibilidades y mejora tu salud

La especialista sugiere abordar el ejercicio de una manera diferente. Aunque una persona puede caminar 20.000 pasos diariamente debido a su condición física, ella no lo desaconseja. Sin embargo, es fundamental adaptarse a las capacidades individuales.

Se han llevado a cabo investigaciones que evidencian que el riesgo de mortalidad por diversas causas y la incidencia de enfermedades cardiovasculares no mejoran, incluso después de aproximadamente 7.500 a 8.500 pasos.

Estudios previos han demostrado que alrededor de 4.400 pasos pueden causar una reducción en la mortalidad en mujeres, explica Bottoms.

Incorporar movimiento de manera natural en nuestra vida representa la mejor manera de iniciar actividad física sin frustraciones. Para ello, la profesora aconseja que, tras un prolongado periodo de inactividad, el primer paso consiste en modificar ciertos hábitos cotidianos, tales como:

Si tenemos mascota, sacarla a dar un paseo .

. Hacer todo o parte del trayecto al trabajo caminando.

caminando. Dejar el auto estacionado a algunas cuadras de distancia del lugar al que vamos a asistir.

de distancia del lugar al que vamos a asistir. De vez en cuando dejar el ascensor y subir por la escalera.

Antes de realizar o modificar tu rutina diaria, se recomienda consultar con un especialista.