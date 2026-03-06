A medida que transitan los años, el ejercicio se vuelve una parte fundamental de la vida. Las actividades físicas deben ser amigables con el cuerpo, al mismo tiempo que son efectivas para promover la ganancia de masa muscular y fuerza. Si bien la bicicleta es una gran práctica, existe una caminata que es recomendada por todos los médicos por tener beneficios en los músculos y la salud cardiovascular. Se trata de una práctica accesible que no requiere pagar una suscripción ni comprar equipamiento costoso. El ejercicio en cuestión es la caminata del granjero. Se trata de una simple caminata muy utilizada en entrenamientos de crossfit y funcional que consta de caminar cargando pesos en cada mano, imitando a un granjero que transporte baldes. Puede hacerse con mancuernas, kettlebells o discos y se considera un ejercicio compuesto porque trabaja diversos grupos musculares al mismo tiempo. Es una actividad sumamente completa porque activa antebrazos, manos, bíceps, tríceps, trapecios y hombros. Además de la zona superior, también trabaja las partes del core inferior como los abdominales, los glúteos, las piernas y las pantorrillas. Este ejercicio es sumamente recomendado porque ayuda a tonificar y ganar masa muscular. Solo se necesitan dos pesas y se puede realizar en espacios abiertos como plazas y parques. Sus principales beneficios son: Un reciente estudio realizado publicado en healthline.com demostró que el ejercicio eleva significativamente la capacidad cardiaca porque involucra diversos músculos al mismo tiempo, lo cual está relacionado con un menor riesgo de infarto y menor probabilidad de sufrir enfermedades cardiacas. En la misma línea, durante la ejecución nel corazón bombea más sangre a los músculos, lo que incrementa la demanda de oxígeno. Esta acción se traduce en una mejora de la capacidad pulmonar.