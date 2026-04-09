A medida que pasan los años, muchas personas buscan actividades físicas que sean efectivas pero también amigables con el cuerpo. En ese camino, las opciones más comunes suelen ser caminar o usar bicicleta fija. Sin embargo, existe una alternativa cotidiana que muchas veces se pasa por alto y que puede ofrecer beneficios incluso superiores para el sistema cardiovascular. Subir escaleras implica un esfuerzo físico más intenso que otras actividades moderadas. Este movimiento obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad en períodos cortos, lo que favorece la resistencia cardiorrespiratoria. Al mismo tiempo, el trabajo muscular en piernas actúa como una especie de bomba natural. La contracción de músculos como los gemelos y muslos facilita el retorno de la sangre hacia el corazón, mejorando la circulación. Este efecto resulta especialmente útil para prevenir molestias frecuentes como la hinchazón en las piernas o la aparición de várices. Cada escalón requiere la activación de distintos grupos musculares. Entre ellos, los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales cumplen un rol clave en la estabilidad corporal. Fortalecer estas zonas no solo mejora la fuerza, sino que también ayuda a proteger las articulaciones y a reducir el riesgo de caídas, algo fundamental con el paso del tiempo. Además, se trata de una actividad que combina trabajo aeróbico con fortalecimiento muscular, lo que la convierte en un ejercicio muy completo. Diversas investigaciones han analizado el impacto de este hábito en la salud. Algunos estudios sugieren que subir varios tramos de escaleras al día puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este beneficio se explica por la intensidad del ejercicio, que permite obtener resultados en menos tiempo en comparación con otras prácticas más suaves. Aunque es una actividad accesible, es importante realizarla con precaución. Mantener un ritmo constante y evitar exigencias excesivas es clave para evitar lesiones. En personas con molestias articulares, se recomienda utilizar el pasamanos como apoyo y adaptar la intensidad según la condición física. Para quienes no tienen escaleras disponibles, existen alternativas como los escalones tipo step o espacios públicos donde se puede realizar esta práctica de manera segura. De esta forma, subir escaleras se presenta como una opción práctica que puede incorporarse fácilmente en la rutina diaria, sin necesidad de equipamiento ni costos adicionales.