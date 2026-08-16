La forma correcta de limpiar la airfryer y dejarla reluciente.

La airfryer se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina, pero mantenerla limpia puede ser una tarea complicada, especialmente cuando la grasa queda acumulada en lugares difíciles de alcanzar.

Para facilitar esta tarea, la cuenta de Instagram @homes.styles compartió un sencillo truco de limpieza que permite remover la grasa sin necesidad de utilizar productos agresivos ni frotar durante largos minutos.

El truco para limpiar la airfryer en solo 3 minutos

Según explica @homes.styles, el método utiliza una combinación de bicarbonato de sodio, jabón para platos y un litro de agua hirviendo.

El primer paso consiste en colocar la mezcla dentro de un recipiente apto para la airfryer y encender el electrodoméstico a 200 °C durante tres minutos. El calor ayuda a aflojar la grasa acumulada y facilita la limpieza posterior.

Una vez transcurrido ese tiempo, se retira el recipiente y se lava con jabón para platos. Luego, se pasa una bayeta o paño húmedo por la cubeta para retirar los restos de suciedad.

El truco para limpiar la airfryer en solo 3 minutos.

El lugar que muchos olvidan limpiar

La cuenta también pone el foco en una zona que suele quedar fuera de la limpieza habitual: la resistencia de la airfryer.

Allí puede acumularse grasa con el uso, lo que puede contribuir a generar humo, olores desagradables y restos quemados.

Para limpiarla, es fundamental desenchufar previamente la freidora. Después, se puede girar el aparato con cuidado y pasar un paño húmedo por la zona de la resistencia. Finalmente, se recomienda secarla con papel absorbente.

Cada cuánto hay que limpiar la airfryer

La frecuencia depende del uso que se le dé al electrodoméstico. Si se utiliza con mucha frecuencia y se cocinan alimentos que liberan bastante grasa, conviene realizar una limpieza más habitual.

Desde @homes.styles recomiendan hacerlo aproximadamente cada 15 días.

Además de mantener el electrodoméstico en mejores condiciones, retirar periódicamente la grasa acumulada ayuda a evitar que los restos de comida se quemen durante la cocción y generen humo u olores.

Importante: antes de limpiar la resistencia o cualquier parte interna de la airfryer, el aparato debe estar desenchufado y completamente frío. También conviene consultar las indicaciones de limpieza del fabricante para evitar dañar componentes eléctricos o revestimientos.