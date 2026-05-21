No es la pava eléctrica ni la airfryer | Desconectar estos electrodomésticos al salir de casa te puede ayudar a ahorrar miles de pesos en la factura de luz Fuente: Shutterstock

Cada vez más hogares buscan reducir el gasto mensual de electricidad frente al aumento de tarifas y el mayor consumo de electrodomésticos.

Aunque muchos creen que los aparatos que más energía usan son la pava eléctrica o la airfryer, existen otros dispositivos que continúan consumiendo electricidad incluso cuando están apagados o en modo de espera.

En este aspecto, el hecho de desenchufarlos al salir de casa puede representar un ahorro importante en la factura de luz.

Los electrodomésticos que conviene desenchufar para evitar el consumo fantasma

Especialistas advierten que muchos aparatos siguen utilizando energía aunque no estén funcionando activamente. Este fenómeno es conocido como “consumo fantasma” y puede impactar en el gasto eléctrico mensual.

No es la pava eléctrica ni la airfryer | Desconectar estos electrodomésticos al salir de casa te puede ayudar a ahorrar miles de pesos en la factura de luz Fuente: Shutterstock

Según un informe de Ciencuadras, estos son algunos de los dispositivos que conviene desconectar cuando no se usan:

Cafetera.

Microondas.

Televisor.

Equipos de sonido.

Consolas de videojuegos.

Router de internet.

Computadoras.

Cargadores de celular.

Zapatillas eléctricas o alargadores.

Aire acondicionado.

Muchos de estos aparatos mantienen luces encendidas, relojes digitales o sistemas internos activos que continúan utilizando electricidad durante todo el día.

Los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar

De acuerdo con datos del Ente Provincial Regulador de Energía de San Juan, algunos electrodomésticos tienen un impacto mucho mayor sobre el consumo total de energía dentro de una vivienda.

No es la pava eléctrica ni la airfryer | Desconectar estos electrodomésticos al salir de casa te puede ayudar a ahorrar miles de pesos en la factura de luz Fuente: Shutterstock

Entre los que más electricidad demandan aparecen:

Heladera: representa cerca del 18% del consumo total.

Lavarropas: puede consumir entre 1.200 y 1.500 kWh.

Secadora: alcanza entre 4.000 y 5.000 kWh.

Horno eléctrico: ronda entre 800 y 900 kWh.

Hornalla eléctrica: supera los 2.200 kWh.

Lavavajillas: consume aproximadamente 1.000 kWh.

Microondas: puede llegar a 900 kWh y seguir consumiendo energía por el display.

Aunque algunos aparatos tienen un uso ocasional, su demanda energética suele ser muy alta cuando están conectados.

Los consejos clave para bajar el gasto de luz y pagar menos electricidad

Especialistas en eficiencia energética recomiendan aplicar pequeños cambios diarios para reducir el consumo innecesario dentro del hogar.

Entre las principales recomendaciones aparecen: