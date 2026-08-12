Cada estreno importante también se juega en Google. Mientras una película llega a las salas y empieza a circular entre espectadores, críticas y redes sociales, también cambia la forma en que la gente la busca.

Ese movimiento puede seguirse con Google Trends, la herramienta gratuita y pública que muestra cómo sube o baja el interés por un término y qué otras consultas aparecen a su alrededor.

Eso pasó con Spider-Man: Un nuevo día. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, es la cuarta aventura en solitario de Tom Holland como Peter Parker y continúa la historia que había quedado abierta tras Spider-Man: No Way Home.

Su llegada a los cines volvió a poner al personaje en el centro de la conversación y también en el buscador más utilizado en Argentina. A partir de ahí, Google Trends permite ver dos cosas con bastante claridad: cómo cambió el interés por Spider-Man alrededor del estreno y qué empezó a buscar la gente cuando ese interés creció. Veámoslo en detalle.

Spider-Man en Google: cómo cambió el interés con el estreno

Al mirar los últimos 30 días en Google Trends, la curva muestra un cambio evidente. Durante buena parte de julio, las búsquedas de “Spider-Man” se mantuvieron dentro de niveles relativamente estables.

Gráfico de interés a lo largo de los últimos 30 días.

Hacia el final del mes comenzaron a crecer y alcanzaron sus valores más altos alrededor del estreno de Un nuevo día. Precisamente, el salto en la curva permite ver en qué momento Spider-Man empezó a captar una porción mucho mayor de la atención en Google.

La escala de Google Trends

Trends trabaja con una escala relativa, en la que 100 representa el momento de mayor popularidad del término dentro del período y la región elegidos. El resto de los valores se calcula tomando ese punto como referencia.

Spider-Man en Google: ¿qué pasó en la última semana?

El panorama se vuelve todavía más preciso al cambiar el filtro y observar únicamente los últimos siete días. En lugar de una tendencia general, aparecen oscilaciones más marcadas a lo largo de las horas.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo de los últimos 7 días.

Un mismo término puede registrar varios picos y caídas dentro de una jornada.

¿Qué quieren saber los argentinos sobre Spider-Man?

Las consultas relacionadas permiten ver qué había detrás del interés por Spider-Man. Y al comparar los últimos 30 días con los últimos siete, aparece un cambio bastante claro.

En la ventana de 30 días, las búsquedas que más crecieron están dominadas por preguntas directamente vinculadas con Spider-Man: Un nuevo día.

Listado de consultas relacionadas a las búsquedas sobre Spider-Man, la película.

“Spiderman cuanto dura”, “post creditos spiderman”, “spiderman tiene post creditos”, “cuanto dura la nueva pelicula de spiderman” y “escenas post creditos spiderman” aparecen todas como Breakout, la categoría que Google Trends utiliza para señalar aumentos extraordinarios.

El patrón es claro: durante el período que rodea al estreno, buena parte del interés estuvo puesta en cuestiones concretas sobre la película, en los detalles que suelen interesar a quien está por verla o acaba de salir del cine.

Pero la lista cambia cuando se observan únicamente los últimos siete días.

“Fallece actriz de spiderman” pasa a ocupar el primer lugar, con un crecimiento superior al 5000%, seguida por “mary rivera spider man”, con 1150%. También aparecen “actriz de spiderman”, “spiderman tom holland cronologia” y “spiderman miles morales peliculas”.

La clave del recorte temporal en Google Trends

La diferencia entre ambas listas revela un dato clave sobre el funcionamiento de la plataforma gratuita de Google. En un período de 30 días, las búsquedas vinculadas con el estreno acumulan suficiente volumen como para dominar las consultas relacionadas.

En una ventana de siete días, en cambio, el peso de esas búsquedas se diluye y ganan protagonismo consultas que registraron un movimiento fuerte en un período mucho más corto.

Eso ayuda a entender por qué el recorte temporal cambia tanto la lectura de Google Trends: las primeras consultas cuentan la historia del interés que acompañó al estreno durante varias semanas. Las segundas capturan mejor los movimientos puntuales que aparecieron en los últimos días.

En este caso, el cambio de foco tiene además un motivo concreto. Mary Rivera, quien interpretó a la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home, murió a los 82 años y la noticia comenzó a difundirse públicamente a comienzos de agosto.

El hecho volvió a llevar su nombre a Google y explica que las búsquedas relacionadas con la actriz pasaran a ocupar los primeros lugares en una ventana más corta.

Así, las dos listas no cuentan exactamente la misma historia: los 30 días están atravesados por el estreno de la nueva película, mientras que la última semana muestra cómo una noticia puntual puede modificar rápidamente aquello que los usuarios quieren saber sobre una franquicia.