Una función poco conocida de algunas lavadoras puede activarse al mantener presionado el botón Inicio/Pausa durante unos segundos.

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La lavadora tiene diferentes botones y funciones que permiten elegir el programa de lavado, modificar la temperatura o ajustar la duración de cada ciclo. Sin embargo, algunos controles pueden tener funciones adicionales que no resultan tan evidentes a simple vista.

Uno de ellos es el botón Inicio/Pausa, que en determinados modelos puede activar una función diferente cuando se mantiene presionado durante varios segundos. Esta característica puede ser útil en situaciones en las que se necesita detener, modificar o reiniciar un ciclo de lavado.

De todos modos, la función exacta depende de la marca y del modelo de la lavadora. Por eso, antes de mantener presionado el botón durante tres segundos, conviene conocer qué acción activa en cada electrodoméstico y en qué situaciones puede resultar conveniente utilizarla.

¿Para qué sirve mantener presionado el botón Inicio/Pausa de la lavadora?

En muchas lavadoras, mantener presionado el botón Inicio/Pausa durante 3 o varios segundos no equivale simplemente a pausar el ciclo. Según el modelo, esta acción puede utilizarse para cancelar un programa, reiniciar determinadas configuraciones o activar una función específica del equipo.

La diferencia entre una pulsación breve y una prolongada suele estar relacionada con el sistema electrónico de la lavadora. Mientras una pulsación corta puede detener temporalmente el ciclo, mantener el botón apretado durante varios segundos puede enviar una orden diferente al aparato. Por este motivo, es importante consultar el manual del fabricante antes de utilizar esta función.

En definitiva, mantener presionado Inicio/Pausa puede activar una función distinta a la pausa convencional, pero no existe una respuesta única para todos los electrodomésticos. ChatGPT - creada con IA

¿Qué pasa si se mantiene apretado el botón durante varios segundos?

El resultado depende del fabricante ya que en algunos equipos, una pulsación prolongada puede cancelar el programa que estaba funcionando y permitir seleccionar un nuevo ciclo. En otros, puede utilizarse para restablecer determinadas opciones o desbloquear una configuración que quedó seleccionada previamente.

Por eso, no existe una regla universal según la cual todas las lavadoras reaccionen de la misma manera al mantener Inicio/Pausa durante tres segundos. La combinación exacta de botones, el tiempo necesario y la función activada pueden variar incluso entre modelos de una misma marca.

¿Cuándo recomiendan usar esta función de la lavadora?

La pulsación prolongada puede resultar útil cuando el usuario necesita modificar un ciclo que ya comenzó o cuando seleccionó por error un programa diferente al que quería utilizar. También puede ser necesaria cuando el manual indica que esa acción permite cancelar el lavado y comenzar nuevamente con otra configuración.

Antes de hacerlo, conviene verificar las instrucciones correspondientes al modelo específico. Si el ciclo está avanzado, además, no siempre es recomendable interrumpirlo de forma inmediata: algunas lavadoras pueden necesitar realizar un proceso de desagüe o desbloquear la puerta antes de permitir que el usuario retire la ropa.