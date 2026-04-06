El horno es uno de los electrodomésticos más usados y también uno de los que más se ensucian. Puntualmente, la causa más frecuente de la aparición de humo en este electrodoméstico no se debe a alimentos quemados, sino a la acumulación de restos de comida y derrames anteriores. Este residuo, al calentarse, se quema y genera humo que no solo puede provocar un incendio, sino que también libera partículas dañinas que afectan la salud respiratoria. En estos casos, es una señal clara de que el horno necesita una limpieza profunda. Los productos de limpieza tradicionales, como los jabones comunes, muchas veces no son suficientes para eliminar la grasa incrustada y los residuos difíciles. La buena noticia es que no hace falta gastar en productos caros ni llenos de químicos. Existen métodos naturales que se destacan por ser más económicos, ecológicos y seguros para conseguir buenos resultados, dejando la superficie brillante y sin residuos tóxicos. Lo ideal es pasarle un paño húmedo después de cada uso, especialmente si hubo salpicaduras o se derramó comida. Pero al menos cada seis meses, conviene hacer una limpieza profunda para evitar que se acumule grasa, suciedad y bacterias. La sal de mesa es ideal para limpiezas rápidas, cuando el horno no está muy sucio. Paso a paso: Retirar las bandejas del horno.Mezclar 1/2 litro de agua con 250 g de sal en un bol.Esparcí la mezcla por las paredes y la puerta interior.Dejar actuar de 15 a 20 minutos.Enjuagar con un paño húmedo.Si persisten los olores, rociar vinagre con sal y volver a pasar un paño. El limón es desengrasante, antibacteriano y deja un aroma fresco. Cómo hacerlo: Exprimir 2 o 3 limones y poner el jugo (y las cáscaras) en un recipiente apto para horno.Sumarle 1/3 de agua.Encender el horno a 120°C y dejarlo 30 minutos.Dejar que enfríe un poco y pasar un paño húmedo por el interior.Si quedan restos difíciles, ayudarte con una espátula de plástico. Este método sirve también para limpiar las bandejas al mismo tiempo. Cuando el horno está muy sucio, la mejor fórmula es la combinación de bicarbonato y vinagre. Requiere dejarlo actuar durante varias horas, pero los resultados son excelentes. Instrucciones: Sacar las bandejas del horno.Mezclar 10 cucharadas de bicarbonato, 4 de agua y 3 de vinagre.Aplicar la pasta sobre toda la suciedad.Dejar actuar 12 horas (lo ideal es durante la noche).Al día siguiente, limpiar con una esponja húmeda.Repetir si es necesario y pasar un trapo para enjuagar bien.Encendé el horno 15 minutos a temperatura baja para secar. Las bandejas también acumulan grasa y restos de comida. Acá dos formas efectivas de limpiarlas: Retirar la grasa con papel de cocina.Cubrir con sal gorda y agua.Dejar reposar 30 minutos.Frotar con un estropajo. Aplicar una pasta de bicarbonato con vinagre.Dejar actuar toda la noche.A la mañana siguiente, agregá agua y frotá.Enjuagar bien. ¿Cocinaste pescado o algo con olor fuerte? El limón es tu mejor aliado. Aprovechá el calor residual del horno y seguí estos pasos: Poné en una bandeja agua con jugo y cáscaras de limón.Dejar que actúe con el horno caliente (o encendelo media hora a temperatura media).Cuando se enfríe, retirar y pasar un paño por el interior. Forrar las bandejas con papel aluminio o papel manteca.Al sacar los platos, retirar toda la bandeja para evitar derrames.Pasar un trapo húmedo después de cada uso.