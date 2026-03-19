Más que un simple elemento arquitectónico, la puerta principal es considerada el “pulmón” de una vivienda por disciplinas milenarias como el Feng Shui. Es el umbral donde convergen las visitas, las experiencias del día y, sobre todo, las vibraciones que arrastramos del exterior. Mantenerla impecable no es solo una cuestión de estética, sino un hábito clave para el bienestar emocional de quienes habitan la casa. Para lograr un ambiente equilibrado, existe una solución casera que combina higiene profunda con una fuerte carga simbólica: la limpieza con agua, vinagre y sal. Este método no solo destaca por ser económico, sino por su triple acción sobre la superficie y el entorno: No es necesario hacerlo a diario. Para ver resultados, basta con integrar esta limpieza a tu rutina cada 15 o 20 días. Preparar este limpiador es sumamente sencillo. Solo necesitás elementos que ya tenés en tu cocina: