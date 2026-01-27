Cada vez más personas eligen alternativas caseras, económicas y libres de químicos agresivos para la limpieza del hogar, ya que ofrecen practicidad, seguridad y resultados eficaces.

En este contexto, un ingrediente se destaca por su capacidad para aflojar la suciedad adherida, eliminar grasa y neutralizar olores persistentes del horno: el vinagre blanco.

¿Por qué recomiendan rociar el horno con vinagre?

Con el uso diario, el horno suele acumular manchas y olores fuertes que no siempre se eliminan con una limpieza superficial. Ante este problema, rociar vinagre blanco en el interior del horno apagado se presenta como la mejor opción para facilitar la limpieza.

Este ingrediente contiene ácido acético, un compuesto con propiedades desengrasantes, antibacterianas y desodorizantes. Se trata de una alternativa práctica y segura para la limpieza regular del electrodoméstico.

Ayuda a:

Neutralizar olores a comida quemada o grasa acumulada.

Aflojar residuos adheridos en paredes y bandejas.

Reducir la presencia de bacterias en espacios cerrados.

¿Cómo limpiar el horno con vinagre?

Para aplicar este truco de manera efectiva, se recomienda seguir este procedimiento sencillo:

Asegurarse de que el horno esté apagado y completamente frío.

Retirar bandejas y rejillas si presentan mucha suciedad.

Rociar vinagre blanco en las paredes internas y en la base del horno.

Dejar actuar entre 15 y 30 minutos para que el ácido acético descomponga la grasa.

Pasar un paño húmedo o esponja para quitar los restos ablandados.

Secar con un trapo limpio antes de volver a usar el horno.

Este método puede repetirse una vez por semana o cada 15 días , según la frecuencia de uso.

Beneficios del vinagre para limpiar el hogar

Además de su utilidad en el horno, el vinagre blanco es uno de los productos naturales más versátiles para la limpieza diaria. Entre sus principales beneficios se destacan: