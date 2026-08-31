Argentina celebra un nuevo avance histórico en la conservación de su fauna: nació una cría de yaguareté en los Esteros del Iberá, Corrientes, una región donde la especie había desaparecido durante décadas.

El nacimiento representa un nuevo paso en la recuperación del mayor felino de América y es resultado de un extenso trabajo de conservación, reintroducción y monitoreo de la especie.

El proyecto comenzó en 2012 con la construcción del Centro de Reintroducción del Yaguareté en la isla San Alonso, en pleno Parque Iberá.

Nació un nuevo yaguareté en Corrientes y la noticia emociona a todo el país

La nueva cría nació en los Esteros del Iberá, uno de los principales refugios naturales para la recuperación del yaguareté en Argentina.

El nacimiento fue protagonizado por Porá, una hembra que forma parte de los primeros ejemplares liberados dentro del proyecto de reintroducción. Según información del programa de conservación, Porá había sido liberada junto a su madre y su hermana en enero de 2021.

Con esta nueva cría, el proyecto alcanzó un nuevo hito: Corrientes llegó a registrar 50 yaguaretés viviendo en libertad.

El dato es celebrado porque la especie había desaparecido de la provincia durante aproximadamente siete décadas.

El programa logró revertir progresivamente esa situación mediante la reproducción y liberación de ejemplares en un ambiente protegido.

Yaguareté: el mamífero que volvió a los Esteros del Iberá después de décadas

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El yaguareté (Panthera onca) es el mayor felino de América y cumple un papel fundamental dentro de los ecosistemas donde habita.

En Argentina, su población sufrió una fuerte reducción debido principalmente a la pérdida de hábitat, la caza y la persecución humana. De hecho, actualmente ocupa apenas una pequeña parte del territorio que habitaba históricamente.

En Corrientes, el panorama había sido todavía más crítico: el yaguareté llevaba alrededor de 70 años ausente de los Esteros del Iberá.

Por ese motivo, el regreso de la especie no depende solamente de la aparición de ejemplares aislados, sino de conseguir que puedan reproducirse y formar una población estable en libertad.

El proyecto que permitió recuperar al yaguareté en Corrientes

El trabajo de conservación comenzó en 2012, cuando se construyó el Centro de Reintroducción del Yaguareté en la isla San Alonso, ubicada en el corazón del Parque Iberá.

Durante los años siguientes se incorporaron ejemplares provenientes de distintos lugares con el objetivo de establecer una población fundacional.

El momento decisivo llegó en 2021, cuando fueron liberados los primeros yaguaretés del proyecto. Entre ellos se encontraba Porá, que años después se convirtió en protagonista de una nueva generación de animales nacidos en libertad.

El programa es resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Rewilding Argentina, el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales y especialistas de distintas instituciones.

22 años de conservación: por qué este nacimiento es tan importante

El nuevo nacimiento representa mucho más que la llegada de una cría.

La recuperación del yaguareté requiere años de planificación, reproducción, adaptación, liberación y monitoreo, además de un territorio suficientemente protegido para que los animales puedan desarrollarse.

La experiencia de Corrientes demuestra que una especie que había desaparecido de una región puede volver a ocupar ese territorio cuando existen programas de conservación sostenidos en el tiempo.

El crecimiento de la población también permite recuperar una función esencial del ecosistema: como depredador tope, el yaguareté contribuye a mantener el equilibrio de las poblaciones de otras especies.

Argentina vuelve a ser protagonista mundial en conservación

El caso del Iberá se convirtió en una referencia para los proyectos de restauración ecológica y reintroducción de especies.

Corrientes pasó de no tener yaguaretés en libertad a contar con una población que continúa creciendo. El nacimiento de nuevas crías demuestra que los animales liberados lograron adaptarse al ambiente y reproducirse.

El proceso también tiene un impacto más amplio: la recuperación de grandes especies puede impulsar el turismo de naturaleza, generar oportunidades para las comunidades locales y fortalecer la protección de los ecosistemas.

Por eso, el nacimiento de esta nueva cría es considerado un símbolo de esperanza para la conservación del yaguareté en Argentina.