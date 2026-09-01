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La Ley 13.074 de la provincia de Buenos Aires establece restricciones para quienes figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Entre ellas, se menciona la prohibición para renovar o solicitar una licencia de conducir cuando existe una deuda alimentaria activa.

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Qué dice la Ley 13.074 sobre la licencia de conducir y la prohibición para sacarla

El artículo 5 de la normativa establece que los organismos públicos no deben dar curso a determinados trámites sin contar con el informe correspondiente del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) y el certificado de “libre deuda registrada”.

En el caso de la licencia de conducir, la ley establece una excepción: la solicitud o renovación se otorgará provisoriamente por 60 días, durante los cuales la persona deberá regularizar su situación para obtener la licencia definitiva.

Por lo tanto, no se trata de una prohibición automática y permanente para conducir, sino de una restricción para obtener o renovar la licencia en forma definitiva mientras persista la deuda registrada.

La Ley 13.074 establece qué ocurre con la licencia de conducir cuando una persona figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Buenos Aires
La Ley 13.074 establece qué ocurre con la licencia de conducir cuando una persona figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Buenos AiresComposición Canva

Quiénes pueden ser incorporados al Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Según el artículo 3, debe inscribirse en el registro toda persona obligada al pago de alimentos por una sentencia firme, un convenio homologado o una resolución que establezca alimentos provisorios y que incumpla con el pago de una cuota provisoria o definitiva.

Para que proceda la inscripción, la persona debe haber sido intimada y no haber podido demostrar que cumplió con la obligación alimentaria. La inscripción se realiza por orden judicial, de oficio o a pedido de parte.

La normativa también contempla a quienes resulten solidariamente responsables del pago de la deuda alimentaria, de acuerdo con el artículo 551 del Código Civil y Comercial, previa intimación fehaciente.

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Qué ocurre con la licencia de conducir si existe una deuda alimentaria activa

La consecuencia prevista por la Ley 13.074 es concreta: la licencia de conducir o su renovación puede otorgarse provisoriamente por 60 días cuando la persona figura como deudora alimentaria morosa.

Durante ese período, el titular debe regularizar su situación para poder obtener la licencia de conducir definitiva. Es decir, la existencia de una deuda alimentaria registrada puede impedir la renovación definitiva de la licencia de conducir hasta que se regularice la situación.