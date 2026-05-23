Ni panceta ni chorizo colorado: el secreto de los chefs para hacer el mejor locro este 25 de mayo Fuente: Shutterstock

El locro vuelve a ser el gran protagonista de cada 25 de mayo y, aunque muchas recetas tradicionales llevan chorizo colorado o panceta común, cada vez más cocineros apuestan por un ingrediente que cambia por completo el sabor del plato: la panceta ahumada.

Este corte aporta un aroma intenso, más profundidad y un toque gourmet que transforma el clásico locro patrio en una versión mucho más sabrosa y cremosa.

Qué se necesita para hacer un locro bien cremoso y lleno de sabor

Ingredientes para el locro

200 g de maíz blanco

300 g de porotos pallares

Agua fría para hidratar

2 puerros

2 cebollas

1 kg de falda

100 g de panceta ahumada

100 g de panceta salada

4 patitas de cerdo cortadas a la mitad

200 g de cueritos de cerdo

2 chorizos colorados

1 kg de zapallo cabutia

Ni panceta ni chorizo colorado: el secreto de los chefs para hacer el mejor locro este 25 de mayo Fuente: Shutterstock

Ingredientes para la salsa picante

Aceite de maíz o girasol

2 cebollas de verdeo

Ají molido

Pimentón dulce

Sal y pimienta

Cómo hacer el locro patrio paso a paso para el 25 de mayo

El locro es una de las comidas más icónicas de Argentina y para que salga perfecto, se deben seguir una serie de pasos que ayudarán a que tenga ese sabor único e inconfundible.

Preparación

Remojar el maíz blanco y los porotos en abundante agua fría entre 8 y 12 horas.

Cortar la panceta ahumada en tiras gruesas o lardons.

Dorar la panceta ahumada en una olla grande hasta que largue sabor y grasa.

Cortar los puerros y las cebollas en rodajas y agregarlos a la preparación.

Incorporar el maíz y los porotos previamente hidratados.

Cubrir con agua y cocinar durante aproximadamente 40 minutos.

Agregar la falda cortada en trozos, la panceta salada, las patitas de cerdo, los cueritos y el chorizo colorado en rodajas.

Incorporar el zapallo cabutia cortado en cubos grandes.

Cocinar a fuego bajo durante varias horas.

Retirar la espuma que se forme en la superficie durante la cocción.

Agregar agua caliente si la preparación lo necesita.

Revolver de vez en cuando hasta que el zapallo se deshaga y el locro tome una textura espesa y cremosa.

El secreto de esta receta está en la panceta ahumada, que aporta un sabor más intenso y un aroma especial desde el comienzo de la cocción.

Cómo preparar la salsa picante para acompañar el locro

La salsa picante es otro de los clásicos infaltables para potenciar el sabor del locro patrio.

Ni panceta ni chorizo colorado: el secreto de los chefs para hacer el mejor locro este 25 de mayo Fuente: Shutterstock

Paso a paso para la salsa

Calentar aceite en una sartén.

Agregar la cebolla de verdeo picada.

Incorporar ají molido y pimentón dulce.

Cocinar durante algunos minutos a fuego bajo.

Salpimentar.

Dejar reposar unas horas antes de servir.

Muchos chefs recomiendan preparar esta salsa con anticipación para que los sabores se concentren mejor y acompañen el locro con más intensidad durante el almuerzo del 25 de mayo.