Empanadas patrias gourmet, económicas e irresistibles para el 25 de mayo: qué se necesita y cómo hacerlas Fuente: Shutterstock

Las recetas patrias vuelven a ser protagonistas cada 25 de mayo y las empanadas aparecen entre las comidas más elegidas para compartir en familia.

En esta versión gourmet y económica, el clásico relleno cambia por un osobuco braseado al vino tinto, una preparación que aporta muchísimo sabor, textura y un toque especial sin gastar de más.

El resultado son empanadas jugosas, intensas y que salen un poco de la receta tradicional, convirtiéndolas en una versión única.

Qué se necesita para hacer empanadas de osobuco braseado

Para poder hacer estas empanadas de carne a base de osobuco y vino tinto, se necesitará contar con los siguientes ingredientes, los cuales harán un relleno repleto de sabor.

Empanadas patrias gourmet, económicas e irresistibles para el 25 de mayo: qué se necesita y cómo hacerlas Fuente: Shutterstock

Para el relleno

1,5 kg de osobuco

2 cebollas grandes

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

1 zanahoria

1 taza de vino tinto

1 taza de caldo

2 cucharadas de extracto de tomate

2 cebollitas de verdeo

2 huevos duros

Aceite

Sal

Pimienta

Pimentón

Comino

Ají molido

Para las empanadas

24 tapas para empanadas

1 huevo para pintar

Cómo hacer el osobuco braseado para que quede tierno y jugoso

Paso a paso

Cortar las verduras en cubos pequeños.

Sellar el osobuco en una olla con un poco de aceite hasta dorarlo bien de ambos lados.

Retirar la carne y, en la misma olla, rehogar cebolla, morrón, ajo y zanahoria.

Agregar el extracto de tomate y cocinar unos minutos.

Incorporar nuevamente el osobuco.

Sumar el vino tinto y dejar evaporar el alcohol.

Añadir el caldo y condimentar con sal, pimienta, pimentón, comino y ají molido.

Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente dos horas hasta que la carne quede muy tierna.

Desmenuzar el osobuco y mezclar con parte del jugo de cocción.

Agregar cebollita de verdeo picada y huevo duro.

Empanadas patrias gourmet, económicas e irresistibles para el 25 de mayo: qué se necesita y cómo hacerlas Fuente: Shutterstock

El braseado lento permite que el osobuco quede extremadamente sabroso y se deshaga fácilmente, logrando un relleno mucho más jugoso que el de una empanada tradicional.

Cómo armar y cocinar las empanadas patrias gourmet

Estas empanadas de osobuco braseado al vino tinto se convirtieron en una de las recetas gourmet más buscadas para el 25 de mayo porque combinan ingredientes económicos con una cocción lenta que potencia muchísimo el sabor.

Al momento de llevar a cocción, se deben tener en cuenta estas indicaciones para que no se rompan dentro del horno: