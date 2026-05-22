La reutilización de materiales domésticos se convirtió en 2026 en la alternativa preferida por quienes buscan alternativas caseras para mantener la limpieza en el hogar y solucionar inconvenientes frecuentes, por ejemplo, los malos olores.

Dentro del mundo de los trucos caseros, existe uno que se posiciona como una opción sencilla y sobre todo económica de implementar: combinar café usado con bicarbonato. Esta combinación de ingredientes comunes ganó adeptos por su capacidad de neutralizar malos olores sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Mezclar café usado y bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El café usado, ingrediente que en general suele botarse a la basura, tiene en realidad grandes propiedades desodorizantes y exfoliantes, sobre todo cuando se combina con el efecto del bicarbonato de sodio.

Por su textura y sus diferentes usos, es una gran alternativa para la limpieza de utensilios de cocina, facilitando la remoción de suciedad de superficies difíciles, como cacerolas, ollas o cubiertos.

Al sumarle bicarbonato, conocido por su poder neutralizador, se potencia su efectividad en múltiples usos, logrando una mezcla versátil que se adapta a distintas necesidades.

Esta mezcla puede usarse para limpiar ollas. Fuente: Shutterstock

Entre sus aplicaciones más comunes aparecen opciones tanto para el hogar como para el cuidado personal:

Neutralizar olores en en espacios cerrados como la heladera, el tacho de basura o incluso dentro del calzado

Limpiar superficies con suciedad adherida, aprovechando su efecto abrasivo suave

Exfoliar la piel de forma casera, ayudando a remover impurezas

Ahuyentar insectos en patios o balcones, aunque con resultados variables

Cómo se prepara la mezcla de café usado y bicarbonato de sodio

Las proporciones recomendadas son las siguientes

Café usado, seco

Dos cucharaditas de bicarbonato

Ambos ingredientes deben mezclarse hasta conseguir una pasta homogénea. Para utilizarlo al limpiar, se aconseja combinarlos con unas gotas de agua para formar una pasta y luego enjuagar.

Otros trucos para limpiar y evitar la grasa adherida

Para evitar que la grasa se adhiera a las superficies y ahorrar rutinas de limpieza tediosas, existen otros hábitos que pueden incorporarse durante el día a día, como

Precalentar las ollas correctamente antes de cualquier uso Utilizar suficiente grasa de cocción para evitar que se peguen los alimentos No utilizar el fuego demasiado alto Secar bien la superficie antes de cocinar Dejar en remojo los restos puede facilitar su extracción si no se puede limpiar de inmediato Utilizar ollas con recubrimientos antiadherentes

Recomendaciones antes de usarla

Aunque se trata de un preparado seguro en la mayoría de los casos, conviene tener ciertas precauciones para evitar inconvenientes en superficies delicadas.

Por ejemplo, lo ideal es lavar las ollas tan pronto terminen de usarse para remover la grasa con mayor facilidad. Además, es recomendable probar primero en una zona poco visible para evitar posibles manchas o daños, especialmente en materiales sensibles.

En definitiva, este truco casero demuestra que con elementos simples y al alcance de todos se pueden resolver tareas cotidianas de manera más económica y sustentable.