La tortilla española es uno de los platillos más emblemáticos de la cocina ibérica. Tradicionalmente se prepara con huevo, papas y, en algunas versiones, chorizo u otros ingredientes, convirtiéndose en una receta sencilla que ha conquistado paladares en todo el mundo.

Sin embargo, el auge de la alimentación basada en plantas ha dado paso a nuevas versiones que conservan la esencia del platillo, pero eliminan por completo los ingredientes de origen animal. La tortilla española vegana ya es una de las recetas favoritas de quienes buscan alternativas más ligeras o simplemente desean probar algo diferente sin renunciar al sabor.

La tortilla española es un platillo tradicional español que data desde 1519. Fuente: Archivo

Cómo preparar una tortilla española vegana paso a paso

El secreto de esta receta está en sustituir el huevo por una mezcla elaborada con harina de garbanzo, que aporta una textura muy similar y un agradable sabor. El resultado es una tortilla dorada por fuera, suave por dentro y perfecta para cualquier momento del día.

Ingredientes

4 papas medianas.

1 cebolla grande (opcional, según el gusto).

1 taza de harina de garbanzo.

1 taza de agua.

1 cucharadita de cúrcuma (opcional, para dar color).

Sal y pimienta al gusto.

Aceite de oliva o aceite vegetal.

Preparación

Pela y corta las papas en rodajas finas.

Cocina las papas junto con la cebolla en una sartén con aceite hasta que estén suaves, sin llegar a dorarse demasiado.

En un recipiente mezcla la harina de garbanzo, el agua, la cúrcuma, la sal y la pimienta hasta obtener una mezcla sin grumos.

Incorpora las papas y la cebolla cocidas.

Vierte la preparación en una sartén antiadherente ligeramente engrasada.

Cocina a fuego medio durante unos 8 o 10 minutos.

Con ayuda de un plato, dale la vuelta a la tortilla y cocina otros 8 minutos hasta que quede bien firme y dorada.

Una vez lista, puede servirse caliente, tibia o incluso fría, acompañada de una ensalada, pan o alguna salsa vegana.

Tortilla española Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué cada vez más personas eligen esta versión?

La tortilla española vegana no solo está dirigida a quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana. Muchas personas la preparan porque reduce el consumo de productos de origen animal, es apta para quienes tienen alergia al huevo y ofrece una alternativa rica en proteínas vegetales gracias a la harina de garbanzo.

Además, es una receta económica, fácil de preparar y muy versátil. Se le pueden añadir ingredientes como espinacas, champiñones, pimientos, calabacitas o cebollín para darle un toque diferente sin perder la esencia de la tortilla tradicional.

Si buscas una opción distinta para el desayuno, la comida o la cena, esta tortilla española sin huevo ni chorizo demuestra que es posible disfrutar de un clásico de la cocina con un giro moderno y completamente vegetal.