Construyen un tren submarino que desafía a la ingeniería: tendrá 123 km de largo y unirá dos ciudades en minutos Fuente: Archivo

China otorgó aprobación a uno de los proyectos de infraestructura más notables en su historia: un túnel submarino de 123 kilómetros que conectará las ciudades de Dalian y Yantai en tan solo 40 minutos, un recorrido que actualmente demanda más de seis horas por carretera.

La inversión, estimada en más de 220.000 millones de yuanes (aproximadamente USD 36.000 millones), tiene el potencial de reformar la logística del país y posicionarse como un nuevo hito del transporte ferroviario de alta velocidad.

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El proyecto incluye una estructura tripartita:

Dos túneles paralelos para trenes de alta velocidad.

Un corredor central destinado a mantenimiento y emergencias.

Los trenes podrán alcanzar 250 km/h bajo el mar , facilitando una conexión directa entre las penínsulas de Liaodong y Shandong, una región esencial para la industria, los puertos y el comercio interno chino.

Tecnología de seguridad avanzada, que incluye sistemas de ventilación, impermeabilización, sensores estructurales y salidas de emergencia, cruciales en una zona con actividad sísmica.

Los beneficios del nuevo tren bala

La nueva conexión tiene como objetivo abordar un desafío que ha persistido a lo largo del tiempo: el transporte entre Dalian y Yantai actualmente depende de extensos desvíos por tierra o del tráfico marítimo, alternativas que resultan lentas y onerosas.

Construyen un tren submarino que desafía a la ingeniería: tendrá 123 km de largo y unirá dos ciudades en minutos Fuente: Archivo

Además, el establecimiento de esta nueva ruta podría optimizar significativamente los tiempos de traslado y reducir costos operativos, lo que representaría una evolución en la logística de transporte en la región.

El impacto que tendrá la nueva obra

Un impulso directo al comercio regional.

Baja de costos logísticos para industrias y puertos.

Integración total con la red china de trenes de alta velocidad.

Mayor frecuencia en el transporte de carga y pasajeros.

Las proyecciones oficiales estiman ingresos anuales de 20.000 millones de yuanes, consolidando la obra como una inversión de retorno a largo plazo.

Cuándo estará lista la línea ferroviaria

China apunta a que este corredor ferroviario se convierta en un nuevo símbolo de ingeniería moderna, capaz de redefinir la movilidad y el desarrollo territorial en las próximas décadas.

El proyecto todavía se encuentra en etapa de planificación y estudios técnicos. Los expertos estiman que la construcción demandará entre 10 y 15 años, debido a su complejidad y escala.

Una vez concluido, será el túnel submarino más extenso del planeta y un modelo para futuras infraestructuras que necesiten sortear grandes cuerpos de agua sin depender de puentes o rutas costeras.

El gigantesco impacto económico

La construcción de este túnel submarino también servirá como un modelo para futuras iniciativas de infraestructura en el país, destacando la capacidad de China para implementar proyectos de gran escala.

Además, se espera que la obra genere miles de empleos tanto durante su construcción como en su operación, impulsando el desarrollo económico de las regiones involucradas.

Los expertos en transporte prevén que esta obra no solo acelerará el comercio entre Dalian y Yantai, sino que también atraerá inversiones extranjeras, fortaleciendo así la posición de China en el mercado global.