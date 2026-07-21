La clásica tortilla de papas tiene un lugar asegurado entre las recetas más populares del mundo. Sin embargo, en Suiza existe una preparación que sorprende por su sabor, su textura extra crocante y una particularidad que rompe con la receta tradicional: adiós huevo y la papa como protagonistas absolutos.

Se trata del rösti, una especialidad elaborada con papas previamente cocidas y ralladas que logra una costra dorada irresistible gracias a la manteca y la cebolla.

Con pocos ingredientes y una técnica diferente, esta versión de la tortilla de papa se convirtió en una de las favoritas de los cocineros y puede prepararse fácilmente en casa.

Adiós huevo y la papa como protagonistas: por qué el rösti es diferente a la tortilla tradicional

Aunque a simple vista pueden parecer similares, el rösti y la tortilla de papas tienen diferencias importantes.

La receta tradicional de España utiliza huevo para unir las papas cortadas en rodajas o cubos. En cambio, el rösti prescinde por completo de ese ingrediente y apuesta por una técnica distinta: las papas se hierven previamente con cáscara, se enfrían durante varias horas y luego se rallan.

Después se mezclan con cebolla previamente dorada en manteca y se cocinan lentamente hasta formar una capa exterior muy crocante y un interior suave.

Ingredientes

800 gramos de papas.

100 gramos de cebolla.

40 gramos de manteca.

1 cucharadita de sal.

Pimienta negra a gusto.

Tradicional receta de Suiza. Imagen representativa creada con IA ChatGPT

El paso a paso para preparar el auténtico rösti

Para conseguir la textura característica de esta receta, el tiempo de reposo de las papas es fundamental.

Hervir las papas enteras con cáscara durante 15 a 20 minutos. Deben quedar apenas tiernas. Dejarlas enfriar completamente y llevarlas a la heladera durante varias horas, preferentemente de un día para el otro. Pelarlas y rallarlas con un rallador de agujeros grandes. Picar la cebolla bien fina y dorarla en la mitad de la manteca. Mezclar la cebolla con las papas ralladas, agregar sal y pimienta y unir suavemente. Colocar la preparación en una sartén, presionando apenas para darle forma. Cocinar entre 8 y 10 minutos a fuego medio-bajo hasta que se forme una costra dorada. Dar vuelta con ayuda de un plato, incorporar el resto de la manteca y cocinar otros 8 a 10 minutos. Dejar reposar un par de minutos antes de servir.

El resultado es una preparación dorada, crocante por fuera y tierna por dentro, ideal tanto como plato principal como guarnición.

Cómo hacer una versión más liviana y qué ingredientes podés sumar

El rösti admite muchas variantes según los gustos de cada familia. Si se busca reducir el aporte de grasas, la manteca puede reemplazarse por aceite de oliva sin perder demasiado sabor.

También es posible enriquecer la preparación con otros ingredientes, como zucchini rallado, zanahoria, quesos, hierbas frescas o panceta.

Incluso puede servirse acompañado con carnes, pescados, salmón ahumado o un huevo frito para quienes quieran combinar la receta suiza con un toque más tradicional.