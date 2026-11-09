Bailar es mucho más que mover el cuerpo al ritmo de la música. Hay que aprender pasos nuevos, seguir indicaciones y coordinar movimientos complejos.

Bailar es mucho más que mover el cuerpo al ritmo de la música. Hay que aprender pasos nuevos, seguir indicaciones y coordinar movimientos complejos.

Los especialistas explican que esa mezcla de cuerpo y mente puede estimular la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de adaptarse y formar nuevas conexiones.

Una revisión publicada en la revista Age and Ageing, que reunió 11 estudios con 1412 adultos de 55 años o más, concluyó que bailar probablemente mejora la función cognitiva global y la función ejecutiva.

Cada parte del baile pone a trabajar una función distinta del cerebro

Cuando alguien baila, el cerebro trabaja en varios frentes a la vez. Aprender un paso nuevo exige aprendizaje y memoria. Seguir las indicaciones del profesor o de la música exige atención.

Ejecutar movimientos complejos exige función ejecutiva. Y expresar emociones con el cuerpo, en medio de otras personas, pone en juego la cognición social.

Trabajos anteriores, que cita la revisión, mostraron cambios beneficiosos en el cerebro de quienes bailan, como más volumen del hipocampo y más integridad de la materia gris y blanca.

Cuando alguien baila, el cerebro trabaja en varios frentes a la vez. Aprender un paso nuevo exige aprendizaje y memoria.

También mostraron más conexión entre los dos hemisferios. Los autores agregan que las actividades físicas y sociales, como el baile, pueden ayudar a mantener o mejorar la función cognitiva y a bajar el riesgo de demencia con el tiempo.

Bailar mejora la función cognitiva global y la función ejecutiva, con evidencia moderada

La función cognitiva global es la que se mide con el Mini Examen del Estado Mental . Quienes bailaron mostraron una mejora de 1,58 puntos de diferencia media, con certeza moderada.

La función ejecutiva es la que permite pasar de una tarea a otra y frenar respuestas automáticas. En la prueba que la mide el margen de error fue amplio, pero los autores igual concluyen que bailar probablemente la mejora.