En esta noticia ¿Cuáles son diez signos que podrían indicar que alguien padece Alzheimer?

La Asociación del Alzheimer, reconocida entidad en salud voluntaria enfocada en atención, apoyo e investigación relacionada con el Alzheimer, presentó el primer recuerdo que las personas diagnosticadas con esta enfermedad comúnmente pierden.

De acuerdo con un informe, este olvido es parte de una serie de síntomas progresivos que incluyen otros nueve estadios. “Los pacientes olvidan primero los eventos recientes o la información recién aprendida”, manifestó la organización con sede en Chicago (Estados Unidos).

Asimismo, la Asociación del Alzheimer subrayó que los pacientes también olvidan fechas y eventos significativos. “Se repite la misma información; se depende de ayudas para la memoria (como notas o dispositivos electrónicos) o de familiares para realizar actividades que anteriormente se llevaban a cabo de forma independiente”, añadieron.

¿Cuáles son diez signos que podrían indicar que alguien padece Alzheimer?

Cambios en la memoria: el primer síntoma es el olvido de eventos recientes, fechas significativas y la necesidad de solicitar en repetidas ocasiones que se le informe la misma información.

Dificultad para comprender: otro síntoma es sufrir problemas para leer, reconocer colores o contrastes, o entender ciertas imágenes y las relaciones entre objetos.

Problemas con el uso de palabras al hablar o escribir: es posible que la persona enfrente dificultades al participar en una conversación, seguir el hilo y encontrar las palabras adecuadas. Por ejemplo, en lugar de referirse a un lápiz, podrían llamarlo “un palito para escribir”.

El mal de Alzheimer afecta a las funciones cognistivas.

Dificultad para resolver problemas: otro síntoma consiste en experimentar cambios que afectan la capacidad de crear y seguir un plan. Por ejemplo, no recordar cómo se prepara una receta familiar o no poder gestionar las cuentas mensuales. Puede que además tarden considerablemente más en realizar tareas que antes completaban rápidamente.

Disminución del juicio: a medida que avanza la enfermedad, la persona puede experimentar problemas para tomar decisiones. Por ejemplo, podría ser más susceptible a estafas o regalar dinero sin reflexión.

Dificultad para realizar tareas cotidianas: ya sea en el hogar o en el trabajo, el paciente con Alzheimer puede presentar inconvenientes para cumplir con actividades diarias, como recordar reglas o el funcionamiento de ciertos dispositivos electrónicos.

Desorientación: debido al olvido, los individuos con Alzheimer pueden perder la noción del tiempo y, a veces, olvidar su ubicación y cómo llegaron allí.

Colocar objetos fuera de lugar: es habitual que los pacientes con Alzheimer extravíen objetos y no logren recordar sus pasos previos para recuperarlos.

Pérdida de iniciativa: es posible que las personas pierdan interés en pasatiempos, actividades sociales o deportes. Dejan de comprender qué les motivaba originalmente.

Cambios en el humor y la personalidad: cuando una persona presenta Alzheimer, es probable que se irriten con mayor facilidad, especialmente fuera de su entorno habitual. Además, pueden experimentar confusión, depresión, temor, ansiedad e incluso desconfianza hacia los demás.