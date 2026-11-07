Mantenerse activo después de los 60 años forma parte de las recomendaciones para cuidar la salud y conservar la autonomía. Pero, con el paso del tiempo, también pueden aparecer escapes involuntarios que generen incomodidad durante algunas actividades. En esos casos, existen estrategias específicas para mejorar el control de la vejiga.

Una de las principales es el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, conocido habitualmente como ejercicios de Kegel. La evidencia disponible respalda su utilización para mejorar o reducir los episodios de incontinencia urinaria, especialmente en mujeres.

En paralelo, existen distintas soluciones que pueden facilitar el manejo de los escapes y acompañar la rutina cotidiana. Entre ellas se encuentra HIT, la nueva marca de Newsan, que cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. La propuesta incluye un portfolio de ropa interior descartable, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, con tecnología StayDry, desarrollada para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. La línea también incorpora indicador de humedad y control de olores, características que buscan aportar comodidad y discreción durante el uso.

Cómo realizar correctamente el entrenamiento del suelo pélvico

Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) aclaran que no se deben realizar los ejercicios habitualmente mientras se está orinando, porque hacerlo puede aumentar el riesgo de infección de vejiga. Una vez identificados, las contracciones pueden practicarse acostado, sentado o de pie.

Gemini (Audiencias)

Contracciones sostenidas. El NIDDK recomienda en su material Kegel Exercises comenzar contrayendo los músculos del suelo pélvico durante unos tres segundos y luego relajarlos completamente. Con la práctica, se puede intentar mantener la contracción durante más tiempo, siempre evitando apretar el abdomen, los muslos o los glúteos.

Contracciones rápidas. El entrenamiento también puede incluir contracciones breves de los músculos del suelo pélvico. El objetivo es aprender a contraer y relajar correctamente la musculatura, sin compensar con otras partes del cuerpo. La técnica debe adaptarse a cada persona y, si existe dificultad para identificar los músculos, un profesional puede ayudar.

Cuánto tiempo hay que hacerlos para notar resultados

La constancia es fundamental. El NIDDK recomienda realizar los ejercicios al menos tres veces al día y señala que algunas personas pueden empezar a notar una mejoría del control de la vejiga después de entre tres y seis semanas.

Por su parte, la guía clínica Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management recomienda que las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta reciban un programa de entrenamiento del suelo pélvico supervisado durante al menos tres meses. El programa debe incluir como mínimo ocho contracciones, realizadas tres veces al día, y continuar durante el período recomendado por el profesional.

El entrenamiento no debería generar dolor ni realizarse forzando otros músculos. Si no se consigue identificar correctamente el suelo pélvico o los escapes continúan, una evaluación médica puede determinar la causa de la incontinencia y establecer el tratamiento más adecuado.

Mientras se trabaja en el control de la vejiga, los productos absorbentes pueden ser otra herramienta para manejar los escapes en la vida cotidiana. HIT incorpora tecnología StayDry, diseñada para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad, además de un indicador de humedad y control de olores.

La evidencia científica respalda el entrenamiento del suelo pélvico como una de las principales estrategias para abordar la incontinencia urinaria femenina. Sin embargo, no todos los escapes tienen la misma causa ni requieren el mismo tratamiento. Por eso, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.