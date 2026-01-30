Un aceite alternativo y vegano surge como una opción viable para sustituir el de girasol y el de oliva. Este producto resulta ideal para freír y, al mismo tiempo, contribuye a prevenir enfermedades cardíacas y diabetes. Además, posee propiedades que ayudan a combatir el cáncer, según informa la ONG Mayo Clinic.

Aunque semillas como el maíz y el girasol, así como frutos como el coco y la oliva, son las principales fuentes de aceite, existen alternativas más saludables y menos conocidas que enriquecen la dieta y aportan nuevos nutrientes a la rutina alimenticia.

¿Qué aceite es el más adecuado para sustituir al de girasol y al de oliva?

El aceite de lino representa una rica fuente de ácidos grasos beneficiosos, especialmente de omega-3, un nutriente esencial que también se encuentra en proteínas como el pescado y las legumbres.

Gracias a su elevado contenido de fibra soluble y lignanos, el aceite de lino actúa como un potente estimulador de la hormona del estrógeno y destaca por sus propiedades antioxidantes. Además, el lino ofrece un notable valor nutricional con las siguientes características:

Nutrientes y propiedades

Cantidad en 100 gramos Calorías

534 kcal

Proteínas 18,3 g Fibra 27,3 g Grasas 42,4g Hierro 5,7 mg Calcio 255 mg

¿Cuáles son los beneficios del aceite de lino para la salud?

Mientras que las semillas de lino pueden utilizarse enteras, trituradas o en polvo como harina, el aceite de esta semilla viene en forma líquida o en cápsulas. Este alimento previene las siguientes afecciones y mejora la salud, según Mayo Clinic: