Un aceite alternativo y vegano surge como una opción viable para sustituir el de girasol y el de oliva. Este producto resulta ideal para freír y, al mismo tiempo, contribuye a prevenir enfermedades cardíacas y diabetes. Además, posee propiedades que ayudan a combatir el cáncer, según informa la ONG Mayo Clinic.
Aunque semillas como el maíz y el girasol, así como frutos como el coco y la oliva, son las principales fuentes de aceite, existen alternativas más saludables y menos conocidas que enriquecen la dieta y aportan nuevos nutrientes a la rutina alimenticia.
¿Qué aceite es el más adecuado para sustituir al de girasol y al de oliva?
El aceite de lino representa una rica fuente de ácidos grasos beneficiosos, especialmente de omega-3, un nutriente esencial que también se encuentra en proteínas como el pescado y las legumbres.
Gracias a su elevado contenido de fibra soluble y lignanos, el aceite de lino actúa como un potente estimulador de la hormona del estrógeno y destaca por sus propiedades antioxidantes. Además, el lino ofrece un notable valor nutricional con las siguientes características:
|Nutrientes y propiedades
|Cantidad en 100 gramos
|Calorías
|534 kcal
|Proteínas
|18,3 g
|Fibra
|27,3 g
|Grasas
|42,4g
|Hierro
|5,7 mg
|Calcio
|255 mg
¿Cuáles son los beneficios del aceite de lino para la salud?
Mientras que las semillas de lino pueden utilizarse enteras, trituradas o en polvo como harina, el aceite de esta semilla viene en forma líquida o en cápsulas. Este alimento previene las siguientes afecciones y mejora la salud, según Mayo Clinic:
- Enfermedades cardíacas: las semillas presentes en el aceite tienen un alto contenido de ácido linolénico, con altos beneficios para afecciones del corazón y que ayudan a prevenir la presión alta.
- Niveles de colesterol: los estudios probaron que reduce los índices de colesterol en general y del LDL, el colesterol malo.
- Diabetes: las semillas reducen el nivel de azúcar en sangre para personas con diabetes tipo 2.