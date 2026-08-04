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El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para la limpieza del hogar gracias a su capacidad para ayudar a remover suciedad, restos de sarro y malos olores. Al combinarlo con cáscaras de naranja, se obtiene una preparación aromática que muchas personas utilizan como limpiador natural para distintas superficies.

Esto se debe a que las cáscaras de naranja liberan aceites esenciales, como el limoneno, que aportan un aroma cítrico agradable y pueden ayudar a desprender determinados residuos grasos.

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Mezclar vinagre blanco con cáscaras de naranja: ¿Para qué sirve?

Esta preparación sirve para limpiar mesadas, azulejos y otras superficies lavables y compatibles con el uso de vinagre. Además, también ayuda a eliminar olores en ambientes como la cocina y el baño.

Otras personas también lo utilizan para remover grasa ligera de electrodomésticos y muebles de cocina. Además, también sirve para limpiar griferías, vidrios y mamparas siempre que el material sea compatible.

Paso a paso: ¿Cómo preparar la solución?

Para preparar bien esta solución se recomienda seguir los siguientes pasos:

  1. Lavar bien las cascaras a utilizar, se recomiendan entre dos y tres naranjas.
  2. Colocarlas en un frasco de vidrio con tapa.
  3. Cubrirlas completamente con vinagre blanco.
  4. Dejar la mezcla macerar entre 2 y 3 semanas en un lugar fresco y oscuro.
  5. Colar la preparación.
  6. Mezclar una parte del líquido con una parte de agua.
  7. Colocar la solución en un pulverizador.
Dejar la mezcla macerar entre 2 y 3 semanas en un lugar fresco y oscuro.
Dejar la mezcla macerar entre 2 y 3 semanas en un lugar fresco y oscuro. Chat GPT

¿Por qué recomiendan mezclar vinagre blanco con cáscaras de naranja?

Se recomienda usar esta mezcla debido a la combinación entre:

  • Vinagre blanco: contiene ácido acético que ayuda a disolver depósitos minerales y restos de jabón.
  • Cáscaras de naranja: contiene aceites esenciales que aportan un aroma fresco y agradable.

Evitar usar esta mezcla sobre mármol, granito, piedra natural ni otras superficies sensibles a los ácidos.