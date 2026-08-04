Muchas personas creen que los monumentos religiosos más antiguos son las pirámides de Egipto o las catedrales europeas. Otros señalan a Stonehenge en el Reino Unido como el origen del culto en piedra. Sin embargo, la ciencia confirmó que ninguna de estas edificaciones ostenta el título del primer santuario de la humanidad.

Existe un complejo ceremonial mucho anterior que desafía las teorías sobre la historia antigua. Este lugar fue levantado por comunidades humanas antes del desarrollo de la agricultura y la ganadería. Sus constructores eran cazadores y recolectores que no conocían la escritura ni la alfarería.

Qué es Göbekli Tepe y por qué cambia la historia

Göbekli Tepe es un sitio arqueológico ubicado en el sudeste de Turquía , cerca de la ciudad de Şanlıurfa. El complejo data aproximadamente del 9600 antes de Cristo. Su antigüedad supera por más de seis mil años al complejo de Stonehenge.

Los investigadores sostenían que la religión nació después de que el hombre comenzó a cultivar la tierra . Este hallazgo demostró lo contrario y modificó los libros de arqueología. El deseo de rendir culto impulsó la reunión comunitaria antes de la vida sedentaria.

El santuario abarca distintas estructuras circulares compuestas por pilares de piedra caliza . Cada recinto mide entre diez y treinta metros de diámetro. El sitio funcionaba como un centro de reunión ritual para distintos grupos nómadas de la región.

El hallazgo en Turquía data de hace 10 milenios y es anterior a la agricultura.

¿Cómo era el templo milenario anterior a la arquitectura?

Los pilares del santuario tienen una forma de T que simula la figura humana abstracta. Estas estructuras alcanzan hasta cinco metros de altura y pesan varias toneladas. Las piedras centrales de cada círculo representan las figuras principales del culto.

Las columnas presentan grabados de animales salvajes como zorros, escorpiones, serpientes y jabalíes . Los artesanos tallaron los detalles directamente sobre la superficie de las rocas. Las figuras reflejan la fauna local y la visión del mundo de aquellos cazadores.

El traslado de estos bloques exigió el trabajo coordinado de cientos de personas. Los pobladores movieron las piedras desde las canteras sin la ayuda de animales de carga. Este trabajo demostró una organización social compleja para su época.

El descubrimiento científico de Klaus Schmidt

El arqueólogo alemán Klaus Schmidt identificó el valor real del sitio en el año 1994. El investigador examinó la colina tras revisar informes que catalogaban el lugar como un simple cementerio medieval. Su equipo inició las excavaciones y descubrió las primeras megalitos bajo la tierra.