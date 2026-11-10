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La visita del papa León XIV a la Argentina suma este martes 10 de noviembre una de sus jornadas más convocantes.

En el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el predio del Monumento de los Españoles, se lleva a cabo un encuentro multitudinario que reúne a jóvenes, familias y fieles con una agenda que incluye música en vivo, testimonios, puestos de comida y carpas de reconciliación para confesiones.

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El cronograma completo de la jornada y el horario del Papamóvil

Las actividades en el predio comenzarán al mediodía con la apertura oficial de puertas para permitir el ingreso ordenado del público. Entre las 16:00 y las 20:15, el escenario principal albergará la presentación de bandas musicales y espacios de animación.

El momento más esperado de la jornada tendrá lugar a las 20:15, cuando se produzca el arribo del papa León XIV para iniciar su recorrido a bordo del papamóvil desde la avenida Intendente Bullrich hasta el Monumento de los Españoles, culminando la agenda oficial a las 21:30.

Accesos habilitados y egresos para el público

El dispositivo de seguridad dispuso una red de accesos estratégicos para ordenar el flujo de peatones y distinguir el ingreso de quienes cuentan con acreditación previa:

  • Ingresos para inscriptos y público general: estarán habilitados los puntos de Av. Intendente Bullrich y Av. Santa Fe, junto a Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.
  • Ingresos para público general: se podrá acceder por Av. Sarmiento y Av. Santa Fe, Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos, Av. Olleros y Av. Luis M. Campos, Teodoro García y Av. Luis M. Campos, Virrey Vértiz y José Hernández, y Av. Olleros y Valentín Alsina.
  • Puntos de egreso: la descongestión del predio se canalizará por las calles Gorostiaga, Maure y la Av. Dorrego, todas en dirección hacia la Av. Luis María Campos.
El dispositivo de seguridad dispuso una red de accesos estratégicos para ordenar el flujo de peatones y distinguir el ingreso de quienes cuentan con acreditación previa.
El dispositivo de seguridad dispuso una red de accesos estratégicos para ordenar el flujo de peatones y distinguir el ingreso de quienes cuentan con acreditación previa.Fuente: EFENehuen Rovediello

Dónde pueden estacionar los micros de las delegaciones

Para ordenar la llegada de contingentes y colectivos de larga distancia desde distintos puntos del país, las autoridades establecieron zonas exclusivas de estacionamiento según el acceso a la Ciudad.

Las unidades que provengan del norte deberán estacionar sobre la avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre la General Paz y Juramento.

Quienes ingresen por la zona oeste tendrán asignada la avenida Figueroa Alcorta, desde Udaondo hasta Sucre.

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Por su parte, las delegaciones del sur ocuparán la calzada principal de la avenida 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y la avenida Santa Fe, sin utilizar las calles laterales Cerrito y Carlos Pellegrini.