Santi Maratea le regaló su auto personal a una familia en “tránsito” que se dedica a cuidar bebés que no pueden vivir con su familia de origen : cómo es su historia y en qué otras causas colaboran.

Santiago Maratea compartió un video este viernes 6 de noviembre donde mostró cómo le dio la sorpresa a una familia al regalarle su automóvil. Sin embargo, no fue a una familia al azar, los eligió porque dedican a recibir niños en tránsito , esto quiere decir que recibe niños que están judicializados, no pueden vivir con sus padres de origen y esperan a que un juez los devuelva a su familia de origen o los reubique con una familia adoptiva. Hasta que se lleva adelante el proceso, esta familia cuida a esos niños.

El influencer no le dijo que se los iba a regalar en primera instancia. Condujo hasta el domicilio de la familia bajo la premisa de que tenía que hacer unos videos preseleccionados para que una empresa filtre y elija un supuesto ganador.

“Es mentira el auto es mío y lo voy a regalar a quien yo quiera”, introdujo en el video para que la sorpresa sea mayor.

Santi Maratea le regaló su auto personal a una familia en “tránsito” que se dedica a cuidar bebés que no pueden vivir con su familia de origen

Una familia de tránsito es una medida temporal de protección, donde una familia voluntaria cuida a un niño separado de su entorno familiar mientras se resuelve su situación legal, sin que esto implique adopción.

En este sentido, Sol, la elegida por el influencer, señaló: “ Somos una familia de tránsito . Tenemos bebés o niños que están judicializados desde que nacen hasta que vuelven con su familia de origen o se van con una familia adoptiva”. Este trabajo lo realiza en conjunto con su esposo Diego y sus cuatro hijos.

En este marco, tuvieron a Pedro, un niño que lo tuvieron desde que nació hasta los 2 años. Luego, se fue en adopción, pero volvió a la familia. “Está en convocatoria pública, tiene una discapacidad bastante grande. Es difícil la adopción con chicos con discapacidad. Estamos muy pendiente de él para que tenga una buena vida”, indicó.

La necesidad del auto para la familia

Al auto, “lo disputamos todos porque los chicos van a la facultad, Pedro tiene muchas terapias y además está la dinámica familiar. Se nos complica un montón”, indicó.

Además, la mujer explicó que colabora en dos parroqiuas y da clases en la Unidad 47 de San Martín a personas privadas de su libertad.

Tras la presentación, Santi Maratea decidió darle la noticia: “Vos ya ganaste, te vine a dar el auto. Conociendo tu historia y la de tu familia, para mí es un honor que lo tengan para todo lo que por las personas que lo necesitan”.

Por último, la familia se dirigió al auto y se mostró emocionada para el regalo. En conclusión, se trató de un gesto de solidaridad con una familia que tiene el mismo gesto con niños en una situación vulnerable.