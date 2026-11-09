Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa que ofrecera el Papa León XIV

A poco del inicio de la primera misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo, los alrededores de la zona ya se observan llenos de fieles.

Desde las primeras horas de este lunes, la Avenida Libertador se fue llenando de fieles que llegaron con la intención de estar presentes en su primera misa masiva, que comenzará a las 11:30 horas.

En medio de las largas filas y la ansiedad, los peregrinos describieron la jornada con una frase: “Estamos con mucha expectativa”.

Mientras miles de fieles esperan, Soledad Pastorutti puso música a la previa de la misa en el Monumento de los Españoles con un repertorio religioso. Interpretó “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole, antes de la homilía de León XIV, y “Aleluyah”.

Se espera que el papa León XIV suba al papamóvil a la salida del túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros, tras su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Desde allí recorrerá la avenida para saludar a los fieles hasta llegar al Monumento de los Españoles, donde celebrarpa la misa a partir de las 11:30.

Entre quienes se acercaron hay grandes, chicos, jóvenes, familias y agrupaciones que recorren las filas que rodean el monumento en busca de un lugar para ser parte de la ceremonia.

En este contexto, se trata de la primera visita de un papa en 39 años. La última había sido la de Juan Pablo II en abril de 1987, y Francisco, el primer pontífice argentino, nunca regresó al país durante su pontificado.

Los fieles en la visita del papa León XIV EFE

Las voces de los fieles en a Palermo

Francisco, oriundo de Corrientes, contó a la agencia Noticias Argentinas que viajó como voluntario para colaborar con la organización. “Estamos con las expectativas y las ganas de ponernos al servicio para que la Argentina como Nación pueda encontrarse con el sucesor de Pedro”, dijo.

Esperanza, que llegó desde Tucumán junto con una amiga, aseguró que hizo el viaje solo para estar este lunes en Palermo. “Vengo con una emoción enorme para ver al mensajero de Dios”, expresó. Y sobre qué espera de la jornada, agregó: “Tratar de verlo, de estar cerca, porque él nos da fe, esperanza, nos alienta”.

Elías, de La Plata, decidió acercarse para cumplir la meta de conocer al Papa, como hizo su mamá cuando Juan Pablo II visitó el país. “Quiero sentir una nueva experiencia con el Santo Padre después de casi 40 años de la última visita”, sostuvo.

En tanto, Nadia fue con su hijo Facundo y dijo que lo que más espera es “verlo pasar y disfrutar de este momento que es único e irrepetible”.

Qué espera la Ciudad en el Monumento de los Españoles

Según indicaron a El Cronista, el cálculo es que habrá entre 2 y 2,5 millones de personas en el monumento y sus alrededores.

Además, de acuerdo con la misma información, habrá 3.000 invitados: 2.500 de la Iglesia y 500 de la Ciudad.

Por otra parte, el presidente Javier Milei llegaba desde Olivos junto con todo el gabinete. Esta será la única actividad que compartirá con el Papa antes de ir a despedirlo a Ezeiza.

Las imágenes de los fieles en la primera misa del papa León XIV en el país

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 9 Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa que ofrecerá el Papa León XIV FOTO NA CLAUDIO FANCHI NA

Los fieles en la visita del papa León XIV EFE

Los fieles en la visita del papa León XIV EFE

Los fieles en la visita del papa León XIV EFE

Los fieles en la visita del papa León XIV EFE