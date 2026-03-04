Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos deberán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. Este nuevo aumento no aplica para algunos casos, aunque toma la misma referencia para todos los locatarios. Como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de diciembre, ya se puede calcular el porcentaje que determina la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler. El organismo reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de 2,8%. De esta forma, durante el 2025 acumuló una variación de 31,5%. Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba. Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses. Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar. Un contrato que se inició en septiembre de 2025 a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasó a pagar en diciembre un total de $ 317.905. Los inquilinos que mantengan contratos regidos por el ICL, es decir, previo a la derogación de la Ley de Alquileres, enfrentarán uno de los aumentos interanuales más significativos.