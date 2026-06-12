El encarecimiento del alquiler, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más accesibles han impulsado en los últimos años la popularidad de las casas prefabricadas.

Pero ahora llega una alternativa que va un paso más allá: las casas cápsula, microviviendas de origen chino que combinan tecnología domótica, materiales de alta resistencia y un precio que parte desde los 25.000 euros.

Estas pequeñas estructuras autónomas se ensamblan por completo en fábrica y se transportan listas para habitar. La tendencia nació en Asia y ahora ha empezado a extenderse a otros países.

El interior de la casa cápsula modelo G50. Space Capsule House

Qué es una casa cápsula y cómo funciona en la práctica

A diferencia de lo que algunos podrían creer, estas viviendas no son simplemente una tendencia de futuro. La primera ya está instalada en San Vicente do Mar (Pontevedra) y puede visitarse.

Lo que distingue a estas casas cápsula de las prefabricadas convencionales es, sobre todo, la domótica. “Funciona por órdenes de voz, te habla un avatar y atiende a distintas órdenes como abrir cortinas, encender luces o abrir el techo”, explicó Beatriz Castro, cofundadora de Caslua Import, una de las primeras empresas españolas en importar estos modelos.

La vivienda de demostración instalada en Pontevedra tiene 40 metros cuadrados y es modular, lo que significa que se pueden ir añadiendo espacios según las necesidades del propietario. Está fabricada con aluminio estructural y acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico capaz de resistir humedad y corrosión.

Las viviendas comercializadas por Caslua Import Caslua Import

Cuánto cuesta y qué incluye cada versión de las casas cápsula

El modelo básico parte desde los 25.000 euros en las versiones de importación directa e incluye una habitación, cocina equipada, baño completo y domótica esencial.

En el caso de los modelos que comercializa Caslua Import, el precio de acceso es de 70.000 euros e incluye habitación, cocina equipada, baño completo, aire acondicionado, proyector y domótica esencial.

La versión más completa ronda los 85.000 euros y añade comodidades como techo retráctil, jacuzzi y aerotermia, el sistema de climatización más eficiente del mercado actualmente.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta antes de invertir en casas cápsula?

Aunque su propuesta resulta llamativa, las casas cápsula plantean varios puntos que conviene tener en cuenta antes de invertir: