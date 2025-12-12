Cuando se firma un contrato de alquiler no solo se establece el importe mensual que se pagará por el uso de la propiedad, sino que también se consideran diversas cláusulas. En este contexto, hay una que puede incidir en que los inquilinos no abonen el alquiler.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, es el Código Civil y Comercial el que establece los derechos y obligaciones de la persona que va a alquilar y de la persona dueña del inmueble.

Es así que indica que, en ciertas circunstancias, los inquilinos pueden quedar exentos de pagar el monto acordado al propietario de la vivienda. Para que esto ocurran, deben darse una serie de situaciones que respaldan a quienes alquilan el inmueble.

Los inquilinos dejarán de pagar el arriendo si sucede esto

Las reparaciones en una propiedad suelen ser motivo de debate entre las responsabilidades del inquilino y el propietario. La ley establece que el locador, es decir, el propietario, debe encargarse de reparar el deterioro del inmueble que no sea culpa del inquilino.

En el apartado de Gastos de Reparación, hay una cláusula que permite al inquilino no pagar la cuota mensual. Para que esto suceda, el inmueble debe quedar inutilizado por las obras y durante ese tiempo no se debe abonar el alquiler.

Alquileres: responsabilidades y plazos en reparaciones y mejoras

La normativa establece que, en caso de reparaciones en el inmueble, los plazos y responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera:

Sobre los gastos de reparación, el Código Civil y Comercial señala que:

El locador debe conservar el inmueble. Debe reparar el deterioro que no sea culpa del inquilino.

Si el locador no responde o se niega a realizar una reparación urgente, el inquilino puede hacerlo y el locador debe cubrir los costos, siempre que hayan pasado 24 horas desde el aviso.

Ahora bien, cuando se trata de mejoras en la propiedad, la situación puede cambiar.

El inquilino puede realizar mejoras en el inmueble siempre que el contrato no lo prohíba.

El locador debe pagar las mejoras si son necesarias para mantener el inmueble.

El dueño no está obligado a pagar mejoras que no sean necesarias y que el inquilino realice por comodidad o lujo.

Situaciones que permiten la finalización anticipada de un contrato de alquiler

Cuando se firma un contrato de alquiler, se establecen diversas cláusulas que el inquilino debe cumplir. Si esto no sucede, el propietario puede decidir la rescisión o ruptura del mismo.

Para que se aplique la finalización anticipada de un contrato de alquiler, deben darse algunas de las siguientes circunstancias:

Si el inquilino cambia el destino para el que alquiló el inmueble o le da un uso indebido.

Si el inquilino deja el inmueble o no lo mantiene adecuadamente.

Si durante dos períodos el inquilino no abona el alquiler.

Por cualquier otra causa que se haya indicado en el contrato.

Responsabilidad del propietario en reparaciones de inmuebles

Cuando se firma un contrato de alquiler, es fundamental que ambas partes comprendan las implicaciones de las cláusulas incluidas, ya que pueden afectar la duración y condiciones del arrendamiento.

La ley contempla la posibilidad de que los inquilinos soliciten una revisión de las condiciones del contrato si consideran que las reparaciones no se están realizando de manera adecuada. Esto puede incluir la mediación de un tercero para asegurar que se cumplan las normativas y se mantenga la calidad del inmueble arrendado.