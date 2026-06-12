Comerse las uñas es un hábito insano que se repite en oficinas, salas de espera o mientras miramos una película en casa. Está práctica de llevarse las manos a la boca se da de forma casi inconsciente, ya que está profundamente ligado a estados emocionales como los nervios, la ansiedad, el estrés o el aburrimiento.

Para muchas personas, comienza como una simple vía de escape o una forma inconsciente de canalizar la tensión diaria, pero con el tiempo puede transformarse en una práctica muy peligrosa.

Lo que a simple vista parece solo un problema estético o una manía inofensiva, en realidad tiene un trasfondo médico mucho más complejo. Un estudio científico de la Fundación TCL (TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors) y de la Universidad de Montreal se analizó este comportamiento para comprender no su origen, sino el impacto real que tiene en el organismo humano.

El estudio que demuestra el riesgo de comerse las uñas

La investigación profundizó en los factores psicológicos y de conducta que sostienen este hábito a lo largo del tiempo. Los expertos descubrieron que morderse las uñas funciona a menudo como un mecanismo de autorregulación emocional.

Cuando una persona experimenta un pico de ansiedad o frustración, el acto de morder proporciona una gratificación o alivio momentáneo, lo que refuerza la conducta y la fija en el cerebro como una respuesta automática ante el estrés.

Qué significa comerse las uñas según la psicología y qué dicen los expertos Fuente: Shutterstock

Sin embargo, el estudio también pone el foco en las personas no se dan cuenta del daño por parte de quienes lo padecen. Al ser un acto automatizado, la mayoría no toma dimensión de la frecuencia con la que lo hace ni de la gravedad de las microlesiones que se provocan en los dedos y en la boca hasta que el daño ya fue producido.

Las consecuencias negativas para la salud

Llevarse las manos a la boca de manera constante expone al cuerpo a una serie de riesgos que van mucho más allá de unas uñas dañadas. Entre los efectos negativos más importantes se encuentran:

Infecciones bacterianas y fúngicas: Las manos están en contacto constante con miles de gérmenes. Al morder la piel que rodea la uña, se crean microcortes y heridas que sirven como puerta de entrada para bacterias (provocando infecciones dolorosas como la paroniquia o “uñero”) y hongos difíciles de erradicar.

Problemas dentales y mandibulares: El desgaste continuo contra el esmalte de los dientes puede astillarlos o desalinearlos. Además, la posición forzada de la mandíbica al morder puede derivar en trastornos de la articulación temporomandibular (ATM), causando dolor crónico de oído y cabeza.

Transmisión de enfermedades estomacales: Debajo de las uñas se acumulan suciedad y patógenos como la E. coli o la Salmonella . Al tragarse esos residuos de forma directa, aumentan drásticamente las probabilidades de sufrir infecciones gastrointestinales.

Daño irreversible en la matriz de la uña: Si el hábito es muy agresivo y lesiona la base donde nace la uña, esta puede empezar a crecer deformada, debilitada o, en los casos más graves, dejar de crecer por completo.

Otros hábitos similares que afectan tu bienestar

La onicofagia forma parte de un grupo de conductas conocidas como comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Existen otras manías muy parecidas que también se detonan por ansiedad o costumbre y que tampoco son sanas para el organismo: