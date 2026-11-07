Un conductor entregándole la licencia de conducir a un agente de tránsito.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece sanciones para los conductores que incumplan las normas de circulación, entre las que contempla el arresto en determinadas circunstancias.

Según los artículos 86 y 87, manejar bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes puede derivar en esta medida, al igual que otras infracciones consideradas graves.

La normativa también determina cuánto tiempo puede durar la detención, dónde debe cumplirse y quiénes pueden acceder a modalidades especiales.

Ley de Tránsito 24.449: en qué casos pueden arrestar a un conductor

El artículo 86 establece siete situaciones específicas en las que corresponde aplicar la sanción de arresto. Además de conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, la medida alcanza a quienes cometan otras infracciones graves.

La policía le solicita la licencia de conducir a un conductor. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Los casos contemplados por la legislación son los siguientes.

Conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes.

Manejar un vehículo sin contar con la habilitación correspondiente.

Circular con la licencia inhabilitada o suspendida.

Participar u organizar competencias no autorizadas de velocidad o destreza con automotores en la vía pública.

Cruzar una intersección con el semáforo en rojo a partir de la tercera reincidencia.

Atravesar las vías ferroviarias sin tener el paso expedito.

Intentar escapar después de haber participado en un accidente de tránsito.

Cuántos días puede durar el arresto, según la Ley 24.449

El artículo 87 determina las condiciones para cumplir esta sanción y establece que no puede superar los 30 días por una infracción. Sin embargo, cuando existe concurso de faltas o reincidencia, el plazo máximo puede extenderse hasta los 60 días.

La normativa también dispone que el arresto debe cumplirse en establecimientos especiales, separados de las personas procesadas o condenadas por delitos penales. Estos lugares no pueden encontrarse a más de 60 kilómetros del domicilio del infractor .

Además, el juez puede postergar el cumplimiento de la sanción cuando el conductor demuestre que existe una necesidad que lo justifique.

Quiénes pueden cumplir el arresto en su domicilio

La legislación contempla situaciones particulares en las que determinadas personas pueden cumplir la sanción en sus propias viviendas. Esta posibilidad alcanza a:

Mayores de 65 años.

Personas enfermas o con discapacidad, cuando el juez lo considere correspondiente.

Mujeres embarazadas o que se encuentren en período de lactancia.

Por otra parte, el arresto puede sustituirse por trabajos comunitarios vinculados con las actividades previstas en la Ley de Tránsito. Sin embargo, si el infractor incumple esa obligación, la alternativa queda revocada y deberá cumplir la detención.

La normativa también advierte que quebrantar el arresto domiciliario obliga a cumplir el doble del tiempo que todavía restaba de la sanción.