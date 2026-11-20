Pese a los sobresaltos políticos, el país sudamericano se encamina a tener una de las flotas de combate más modernas de la región.

Estados Unidos dio el paso formal que destrabó la mayor modernización aérea de Perú en décadas: el Departamento de Estado aprobó la venta de cazas F-16 Block 70, los más avanzados de esa línea.

Esa autorización fue el punto de partida de un proceso que después tuvo una selección, un primer pago, una fuerte crisis política y, más recientemente, la aprobación de fondos para un segundo lote de aviones.

El Congreso de Perú aprobó los fondos para comprar una segunda tanda de 12 cazas F-16 Block 70, con los que completará una flota total de 24 aviones de combate de última generación. Esta decisión, tomada a comienzos de noviembre de 2026, destraba la etapa final de la operación.

Qué aprobó el Departamento de Estado de EE.UU.

El dato de base, el que da origen a toda la operación, es concreto y verificable: en septiembre de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó una venta militar al exterior de aviones F-16 Block 70 a Perú, y la notificó al Congreso estadounidense a través de la Agencia de Cooperación en Seguridad para la Defensa (DSCA).

Ese es el paso formal con el que Washington habilita una operación de este tipo cuando involucra tecnología militar estadounidense: fija un techo de valor y da luz verde para que el país comprador avance. En los hechos, fue la aprobación que abrió la puerta a todo lo que vino después.

El programa completo apunta a 24 cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), divididos en dos lotes de 12 aviones cada uno. Entender esta división en dos tandas es clave para no confundirse con las cifras y los pagos, que fueron avanzando por partes.

El programa completo apunta a 24 cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), divididos en dos lotes de 12 aviones cada uno.

El primer lote y el primer pago

En abril de 2026, Perú concretó el primer tramo de la operación: seleccionó oficialmente el F-16 Block 70 (por encima del Gripen sueco), avanzó con la firma del acuerdo por el primer lote de 12 aviones y realizó un primer pago de 462 millones de dólares, equivalente a alrededor del 13,5% del valor del programa. Fue el momento en que la compra pasó de una aprobación en el papel a un compromiso económico real.

Los contrapuntos: la crisis política que surgió después

Lo que vino enseguida fue una tormenta política. Casi en simultáneo con ese primer pago, el entonces presidente interino de Perú, José María Balcázar, planteó diferir la decisión al gobierno siguiente, por considerar que una gestión de transición no debía comprometer una suma de esa magnitud.

La reacción fue inmediata: renunciaron los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, y desde Estados Unidos hubo advertencias diplomáticas por lo que interpretaron como una negociación de “mala fe”. Durante algunas semanas, la operación quedó bajo tensión. Sin embargo, no se cayó: el acuerdo por el primer lote siguió su curso y la compra se mantuvo en pie.

El segundo lote: la aprobación más reciente

La novedad más fresca confirma que la operación no solo sobrevivió a la crisis, sino que se amplió. El 1 de noviembre de 2026, el Congreso de Perú aprobó un crédito suplementario que incluye los fondos para la primera cuota del segundo lote de 12 cazas F-16 Block 70, por alrededor de 1,197 millones de soles (unos 345 millones de dólares).

Con este paso, Perú encamina la compra de los 12 aviones que faltaban para completar los 24 del programa. Según lo informado, esa primera cuota se abonaría en las semanas siguientes y el contrato con Lockheed Martin por el segundo lote se firmaría antes de fin de año, a más tardar en diciembre.

Cuándo llegarían los aviones

A la fecha, Perú no recibió aún ninguno de estos cazas. Son aviones que recién se van a fabricar, y las primeras entregas están previstas alrededor de 2029, con una plena capacidad operativa estimada para comienzos de la década de 2030. Es decir, por ahora la operación avanza en el plano de los contratos, los pagos y la producción; el arribo de las aeronaves a territorio peruano llegará varios años después.