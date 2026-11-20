La construcción comenzó en enero de 2025 y su lanzamiento al agua está previsto para septiembre de 2027.

Turquía avanza con uno de sus proyectos militares más ambiciosos: la construcción de un portaaviones de 60,000 toneladas que podrá transportar hasta 52 aeronaves. El buque, denominado MUGEM, tendrá 285 metros de largo y estará preparado para operar tanto aviones de combate como drones militares, incluidos modelos con tecnología furtiva.

El proyecto se destaca por la construcción de aeronaves tripuladas y no tripuladas. Entre los modelos previstos figuran drones de combate como el Kızılelma y el ANKA-3.

La construcción ya registra avances concretos como el primer corte de acero que se realizó en enero de 2025 y en junio de 2026 confirmando la fabricación del primer bloque del casco.

Cómo será el portaaviones de 60,000 toneladas que construye Turquía

Turquía avanza con la construcción del MUGEN (Milli Uçak Gemisi, o Portaaviones Nacional), su primer portaaviones de gran tamaño diseñado por la industria del país. Según las especificaciones presentadas por la Armada turca en mayo de 2026, el buque tendrá 285 metros de largo, 72 metros de ancho máximo, un desplazamiento de 60,000 toneladas, capacidad para alojar hasta 2,500 personas, entre tripulantes, personal técnico y efectivos destinados a operar las aeronaves. Su cubierta estará preparada para transportar y operar un máximo de 52 aviones y drones militares, de acuerdo con la presentación del contraalmirante Hakan Uçar, responsable del proyecto en el área técnica de la Armada.

El diseño contempla un sistema de despegue mediante una rampa inclinada de 12 grados, conocida como ski-jump, que permitirá que las aeronaves despeguen sin utilizar catapultas, y para los aterrizajes, incorporará cables de frenado que permitirán detener los aviones sobre la cubierta. La configuración se conoce como STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) y también incluye tres pistas de despegue y una zona de recuperación. El proyecto contempla, además, la posibilidad de operar vehículos no tripulados de superficie y submarinos, lo que ampliará las funciones del buque más allá de las operaciones aéreas.

El buque tendrá capacidad para operar tres modelos de drones militares y una variante naval de un avión supersónico. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Los drones furtivos y los aviones supersónicos que podrá transportar

El grupo aéreo previsto para el MUGEM estará compuesto por cuatro modelos de fabricación turca: el Kızılelma, el ANKA-4, el Bayraktar TB3 y una versión naval del HÜRJET. En este sentido, la incorporación de este último requiere una adaptación específica para las operaciones navales, ya que el 16 de mayo de 2026, Naval News informó que Turquía había iniciado los trabajos para desarrollar una variante capaz de operar desde portaaviones, con modificaciones como un tren de aterrizaje reforzado, un gancho de frenado y protecciones contra la corrosión provocada por el ambiente marítimo. Por su parte, el Kızılelma y el ANKA-3 aportarán capacidades de combate no tripulado.

Cuándo estará terminado el portaaviones y en qué etapa está la construcción

El programa MUGEM comenzó en 2023 con estudios de viabilidad, análisis de alternativas y definición de diseño. El 2 de enero de 2025 se realizó el primer corte de acero para iniciar la fabricación del buque en el Astillero Naval de Estambul. Posteriormente, el 10 de junio de 2026, la Dirección de Comunicaciones de Turquía confirmó que el primer bloque del casco ya había sido fabricado, a partir de fotografías difundidas por el Ministerio de Defensa Nacional.

El cronograma tuvo una actualización importante el 23 de agosto de 2026, cuando el comandante de las Fuerzas Navales turcas, el almirante Ercüment Tatlıoğlu, anunció que el lanzamiento al agua está previsto para el 27 de septiembre de 2027. La fecha prevista para su incorporación oficial a la Armada es 2032, según la planificación presentada por el responsable técnico del proyecto en mayo de 2026.