Atención usuarios de SUBE | Interrumpirán el sistema durante 12 horas por actualizaciones: cuándo será y qué servicios estarán suspendidos momentáneamente.

El sistema SUBE interrumpirá varios de sus servicios el domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00, por una actualización programada que busca optimizar su funcionamiento.

Durante esas 12 horas varios servicios estarán suspendidos momentáneamente. Sin embargo, quienes tengan saldo disponible en la tarjeta, física o digital, podrán seguir viajando con normalidad.

Desde SUBE recomendaron anticipar las recargas y las consultas antes de que comience el corte, que rige en todo el país.

Qué servicios de la SUBE no funcionan el domingo 22 de noviembre

Según el cronograma oficial, durante la actualización quedan fuera de servicio:

La compra y acreditación de cargas , electrónicas y presenciales.

La app SUBE .

La consulta de saldo .

El sitio web de la tarjeta.

La atención telefónica .

La consulta de colectivos en tiempo real en la app Cuándo SUBO.

La actualización comienza a la medianoche del sábado al domingo, es decir, a las 00:00 del 22 de noviembre. Los servicios se reanudan a partir de las 12:00 del domingo, una vez finalizadas las tareas técnicas.

Esto significa que la suspensión no impide pagar el pasaje con el dinero que ya está acreditado en la tarjeta.

Para quienes usan la tarjeta digital, el saldo cargado también sirve para viajar, aunque la app no esté disponible para consultarlo.

Desde SUBE recomendaron anticipar las recargas y las consultas antes de que comience el corte, que rige en todo el país.

Cómo viajar durante el corte de la SUBE

En este contexto, si no tenés saldo suficiente, los colectivos y subtes mantienen otros medios de pago habilitados:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Celulares y dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas.

Cabe aclarar que, para pagar con NFC, el dispositivo tiene que estar asociado a una tarjeta Visa o Mastercard habilitada.

Para evitar inconvenientes el domingo a la mañana, tené en cuenta estos pasos:

Cargar saldo suficiente durante este sábado 21.

Revisar el saldo antes de que empiece el corte.

Tener a mano una tarjeta sin contacto o una billetera con QR.

Recordar que la tarjeta admite un saldo máximo de $40.000.

Por otra parte, quienes viajen en la madrugada del domingo tampoco podrán recargar en los puntos de carga presenciales.

Asimismo, la app Cuándo SUBO no muestra la ubicación de los colectivos durante esas horas, por lo que conviene planificar los tiempos de espera.

Si tu tarjeta tiene poco saldo, sumá el dinero que necesites para la ida y la vuelta del domingo antes de las 23:59 del sábado.

En este sentido, la recomendación para quienes viajan seguido es cargar con un margen de saldo, sobre todo si el trayecto incluye combinaciones.

En conclusión, el corte de la SUBE no frena los viajes con saldo, pero sí las recargas y las consultas, por lo que conviene cargar la tarjeta este sábado.