Esta técnica ayuda a mantener la higiene.

Cuidar los pies no solo ayuda a mantener una buena higiene, sino que también contribuye a prevenir molestias frecuentes que aparecen con el uso diario del calzado, el calor o la humedad.

Entre los remedios caseros que volvieron a ganar popularidad se encuentra un baño de pies con un ingrediente que casi siempre está presente en la cocina: el vinagre.

Especialistas en podología destacan que esta sencilla preparación puede convertirse en un complemento para el cuidado de la piel gracias a sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas . Además, aporta una sensación inmediata de frescura y ayuda a mantener los pies más limpios.

Cuáles son los beneficios de remojar los pies en agua con vinagre

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a reducir la presencia de bacterias y hongos que pueden acumularse en la piel.

El vinagre posee múltiples beneficios. Shutterstock

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Ayuda a disminuir el mal olor de los pies.

Favorece la eliminación de bacterias y hongos superficiales.

Contribuye a suavizar durezas y callosidades.

Facilita la eliminación de células muertas.

Brinda una sensación de relajación después de un día de mucha actividad.

Además, al combinarse con agua tibia, el baño de pies también puede aliviar la sensación de cansancio y aportar mayor confort.

Cómo preparar un baño de pies con vinagre

La preparación es sencilla y solo requiere unos pocos minutos.

Es importante respetar las cantidades de la preparación. Shutterstock

Ingredientes

1 parte de vinagre blanco o de manzana.

2 partes de agua tibia.

Opcional: unas gotas de aceite esencial de lavanda.

Paso a paso

Mezclar el agua tibia con el vinagre en un recipiente amplio.

Introducir los pies y dejarlos en remojo entre 10 y 20 minutos.

Secar cuidadosamente, especialmente entre los dedos.

Repetir el procedimiento dos o tres veces por semana, según sea necesario.

Qué precauciones hay que tener antes de utilizar este truco

Aunque se trata de un remedio casero ampliamente utilizado, no reemplaza los tratamientos médicos cuando existen infecciones o problemas dermatológicos.

Los especialistas recomiendan evitar este baño si hay heridas abiertas, irritaciones importantes o piel extremadamente sensible, ya que el vinagre puede generar ardor o molestias.

Asimismo, mantener una correcta higiene, secar bien los pies después de cada lavado y utilizar un calzado adecuado continúa siendo una de las mejores formas de prevenir la aparición de hongos y otras afecciones frecuentes.