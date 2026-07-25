Para qué sirve el agujero del mango de las sartenes y cómo usarlo correctamente

¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve realmente el agujero del mango de las sartenes? Este pequeño orificio, presente en casi todos los utensilios de cocina modernos, suele pasar desapercibido o ser considerado un simple detalle estético.

Sin embargo, este diseño esconde un doble propósito sumamente útil que puede transformar por completo tu experiencia al cocinar, optimizar el espacio en tus alacenas y mantener tus superficies impecables durante la preparación de alimentos.

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¿Para qué sirve el agujero del mango de las sartenes?

La razón principal por la que los fabricantes incorporan este orificio en las sartenes es el almacenamiento vertical. En el ámbito del diseño industrial de artículos del hogar, esta solución responde a la necesidad de colgar los utensilios en rieles, soportes aéreos o ganchos de pared, liberando espacio valioso en cajones y armarios.

Además de optimizar el espacio disponible en cocinas pequeñas o profesionales, colgar las sartenes previene que se rayen entre sí. Al evitar el apilamiento directo, el recubrimiento antiadherente o el acabado del material duran mucho más tiempo en óptimas condiciones.

La función “oculta” del agujero en el mango de la sartén

Más allá del almacenamiento, el orificio del mango tiene una función secundaria extremadamente práctica que pocos conocen: sirve como un soporte integrado para sostener tus utensilios mientras cocinas .

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De acuerdo con publicaciones gastronómicas especializadas como Chowhound & Tasting Table, este espacio está estratégicamente dimensionado para introducir el mango de una cuchara de madera, espátula o cucharón.

Al encajar el utensilio en el agujero, el extremo que toca la comida queda suspendido sobre el interior de la sartén. Esto permite que cualquier exceso de salsa, aceite o caldo gotee directamente dentro del recipiente, evitando ensuciar la mesada o la cocina.

Paso a paso: cómo usar el orificio correctamente al cocinar

Para aprovechar esta herramienta integrada sin complicaciones ni accidentes en tu cocina, sigue estos sencillos pasos:

Elige el utensilio adecuado: utiliza cucharas o espátulas cuyos mangos se adapten al grosor del agujero. Los utensilios de madera, silicona o bambú son las mejores opciones. Inserta el mango: introduce la parte posterior del utensilio a través del orificio del mango de la sartén de forma segura. Ajusta la inclinación: asegúrate de que la cabeza del utensilio quede posicionada justo encima de la sartén para que las gotas caigan dentro. Mantén la distancia del fuego: verifica que el utensilio no quede demasiado cerca de la llama directa o de la fuente de calor para evitar daños en el material.

Recomendaciones de higiene y cuidado según expertos

El uso correcto de esta función no solo ayuda a mantener el orden, sino que favorece la higiene alimentaria al reducir la contaminación cruzada en la superficie de trabajo.

Portales referentes en el ámbito del hogar y la cocina, como Martha Stewart, y divulgadores de organización, señalan que, al evitar el contacto directo del utensilio con la mesada o la necesidad de usar un posacucharas adicional, se reducen considerablemente los derrames y las bacterias en el área de preparado .

No obstante, los expertos aconsejan evitar el uso de cubiertos de metal o plásticos de baja calidad en este orificio, ya que el metal puede transmitir calor y el plástico puede deformarse por la temperatura residual. Con estos consejos, transformarás un simple detalle de diseño en un aliado clave para cocinar con mayor limpieza y eficiencia.