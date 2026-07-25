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Este sábado, 25 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 5528 - El Cerro

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 25 de julio

 5528 11° 7214 
 2°1130 12° 3600
 3°3013 13° 1186 
 4°0685 14° 5388 
 5°5029 15° 9588 
 6°0144 16° 4263 
 7°0087 17° 9434 
 8°3285 18° 1168 
 9°682819° 5801 
 10°7958 20° 5855 

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas y retos por superar. Señala deseo de progreso, constancia y planear el ascenso.

Estar en la cima sugiere claridad y logro; verlo lejano o subir con dificultad apunta a obstáculos, paciencia y ajuste de recursos. También puede reflejar conexión espiritual y nueva perspectiva.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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