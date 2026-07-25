Qué se necesita para hacer esta receta.

La torta de manzana es uno de los clásicos de la repostería casera, pero también puede prepararse en una versión mucho más saludable.

Con ingredientes naturales y sin utilizar azúcar, harina de trigo ni manteca, esta receta se convirtió en una de las opciones preferidas para acompañar el mate o el café.

Gracias a la combinación de avena, banana y manzana, el resultado es una preparación húmeda, esponjosa y con el dulzor justo, ideal para disfrutar en el desayuno, la merienda o como un snack saludable. Además, se prepara en pocos minutos y no requiere técnicas de cocina complejas .

Qué ingredientes lleva esta torta de manzana saludable

Para preparar esta receta se necesita contar con una serie de ingredientes, los cuales son muy sencillos de conseguir.

Imagen ilustrativa

Ingredientes necesarios:

2 manzanas grandes.

2 huevos.

1 taza de avena arrollada o procesada.

1 banana madura.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Canela a gusto.

Cómo hacer la torta de manzana paso a paso

Pelar las manzanas.

Rallar las dos manzanas y reservar.

Procesar la banana junto con los huevos, la avena, la esencia de vainilla, el polvo para hornear y la canela hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorporar las manzanas ralladas y mezclar con una espátula.

Volcar la preparación en un molde previamente aceitado.

Hornear a 180 °C durante 30 a 40 minutos , o hasta que al introducir un palillo salga limpio.

Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Por qué esta receta es una alternativa más saludable

A diferencia de las tortas tradicionales, esta preparación no lleva azúcar, harina refinada ni manteca. La banana aporta el dulzor natural, mientras que la avena reemplaza la harina de trigo y suma fibra, ayudando a generar una mayor sensación de saciedad.

Este tipo de preparación son libres de gluten.

Las manzanas, además de aportar humedad y sabor, contienen vitaminas, minerales y antioxidantes , convirtiendo a esta torta en una opción más equilibrada sin dejar de disfrutar de algo dulce.

Una opción perfecta para acompañar el mate

La textura húmeda y el sabor suave de esta torta hacen que combine perfectamente con el mate, el café o el té. Puede consumirse tibia o fría y conservarse durante varios días en la heladera sin perder su consistencia.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta demuestra que es posible disfrutar de una torta casera deliciosa sin necesidad de utilizar azúcar, harina de trigo ni manteca.