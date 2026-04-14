El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Chapelco en San Martín de los Andes, se halla en el centro de una de las obras más significativas de su historia y experimentará una transformación total. Este aeropuerto, de suma relevancia para el turismo regional, está siendo objeto de una renovación y ampliación completas con el propósito de proporcionar un servicio mucho más moderno, eficiente y acorde a los estándares internacionales, con el fin de recibir a un mayor número de pasajeros. El arquitecto Carlos Caputo, representante de Nova Fusión, explicó que el diseño busca “mantener la identidad arquitectónica del edificio original, incorporando materiales y terminaciones que refuercen su estilo característico de montaña”. Además, el especialista también expresó la importancia de mantener el diseño estético de La Patagonia. Los trabajos en el Aeropuerto de San Martín de Los Andes son llevados a cabo por la empresa Nova Fusión y permitirán duplicar la superficie cubierta, pasando de 1.000 a más de 2.000 metros cuadrados. Este nuevo avance convertirá al aeropuerto patagónico en un punto estratégico aún más relevante para el turismo y el desarrollo regional, incorporando más servicios, mayor comodidad y mejor infraestructura operativa en la base. El proyecto contempla la ampliación del hall central y de la zona comercial, que pasará de cuatro a ocho locales, duplicando así la oferta existente. Se incorporarán nuevos baños más accesibles, una cafetería en planta baja, oficinas administrativas completamente renovadas y nuevas instalaciones para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, la terminal contará con nuevas prestaciones como losa radiante, pisos de marmeta granítica y puertas automáticas. En lo que respecta a la zona de embarque y arribos, se llevará a cabo una ampliación destinada a optimizar la circulación y agilizar el tránsito de pasajeros. En este contexto, se comunicó que habrá dos salidas independientes en la sección de arribos, que estarán ubicadas una en el hall principal y otra directamente al exterior, lo que mejorará la distribución del flujo de viajeros. Con esta remodelación integral, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos se posiciona como una terminal a la vanguardia nacional e internacional, preparada para acompañar el fuerte crecimiento turístico de los últimos años. A pesar del salto tecnológico y funcional, la fachada mantendrá la esencia que caracteriza al aeropuerto con techo de madera, tirantes expuestos y revestimiento de laja negra, elementos que lo integran al paisaje natural de la región. Por su parte, el objetivo es que a largo plazo se pueda incrementar el caudal de vuelos diarios que llegan a la ciudad turística para promover el desarrollo de toda la región. El Aeropuerto Aviador Carlos Campos también implementará un sistema de gestión de equipaje más eficiente, que permitirá un seguimiento en tiempo real de las maletas. Esta mejora busca reducir los tiempos de espera y aumentar la satisfacción de los pasajeros, alineándose con las mejores prácticas internacionales en la industria aeroportuaria. Además, se prevé la instalación de paneles solares en la terminal, lo que contribuirá a la sostenibilidad del aeropuerto y a la reducción de su huella de carbono. Con estas iniciativas, el aeropuerto no solo se moderniza, sino que también se compromete con el cuidado del medio ambiente, convirtiéndose en un referente en la región. El Aeropuerto Aviador Carlos Campos también implementará un sistema de gestión de pasajeros que permitirá un control más eficiente en los procesos de check-in y seguridad. Este avance tecnológico busca reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del viajero, alineándose con las mejores prácticas internacionales en aeropuertos de alta demanda. Además, se prevé la creación de un área verde en los alrededores del aeropuerto, que ofrecerá una zona de esparcimiento para los visitantes y contribuirá a la sostenibilidad del entorno. Este proyecto no solo embellecerá la región, sino que también fomentará un mayor vínculo entre el aeropuerto y la comunidad local, promoviendo un turismo más responsable y consciente.