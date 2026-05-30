La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 30 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7629 - San Pedro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de mayo

1° 7629 11° 6541 2° 7620 12° 6994 3° 9597 13° 2258 4° 0550 14° 6506 5° 2827 15° 2903 6° 2688 16° 2083 7° 8069 17° 5633 8° 2137 18° 3779 9° 3882 19° 7102 10° 5964 20° 6882

¿Qué significa soñar con San Pedro?

Soñar con el San Pedro sugiere guía espiritual, protección y perdón; simboliza puertas que se abren o se cierran en tu vida.

También señala examen de conciencia y responsabilidad, invitándote a evaluar tus actos, compromisos y la rectitud de tus decisiones.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.