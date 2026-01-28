La provincia de Córdoba puso en funcionamiento dos kilómetros de la obra vial más grande del país.

Con años difíciles en materia de obra pública en la Argentina, producto de las políticas de recortes del Gobierno nacional, esta provincia decidió golpear el tablero y emprender la misión de revolucionar el tránsito.

Después de años de espera, Río Cuarto comenzó a disfrutar de su circunvalación. El gobernador Martín Llaryora anunció recientemente la habilitación del primer tramo de esta megaobra, que desde hace meses viene transformando el paisaje vial de la capital alterna de Córdoba.

La decisión de abrir este segmento inicial responde a la necesidad de brindar mayor fluidez al tránsito en una zona que registra un movimiento vehicular intenso. Según datos oficiales, por la Ruta A-005 circulan aproximadamente 30.000 vehículos diarios, de los cuales el 25% son camiones de gran porte.

“Tomé la decisión de habilitar de manera inmediata esta primera etapa de una de las obras viales en ejecución más importantes del país”, expresó Llaryora en sus redes sociales, calificando la iniciativa como “un hecho histórico en materia de infraestructura vial para el interior provincial”.

Megraobra en Córdoba: cómo funcionará este proyecto histórico

El primer segmento habilitado se extiende por dos kilómetros entre la Ruta Nacional 8 y la calle General Molina , un sector crítico para la movilidad urbana e interurbana de la región.

La obra incluye duplicación de calzada con dos carriles por sentido, separados por un cantero central de 16 metros de ancho. Este diseño permite una circulación más ordenada y segura, eliminando los riesgosos cruces y giros a la izquierda que históricamente generaron accidentes en la zona.

El proyecto completo demandará más de 300 millones de dólares y transformará la conectividad del sur cordobés.

Entre los beneficios más inmediatos, este nuevo tramo ofrecerá ventajas concretas para diferentes tipos de usuarios:

Para el transporte de carga : los camioneros que transportan producción agropecuaria y mercadería industrial ahora tienen un acceso más directo y seguro, evitando el congestionado centro urbano.

Para el transporte público : las líneas de colectivos que conectan Río Cuarto con localidades vecinas cuentan con una vía más fluida y predecible.

Para vehículos particulares : miles de automovilistas que transitan diariamente la zona pueden circular con mayor velocidad y seguridad.

Para los productores: la salida de la producción agropecuaria del sur cordobés se agiliza considerablemente, reduciendo costos logísticos.

La megaobra en números: 42 kilómetros de transformación

La Circunvalación de Río Cuarto tendrá una extensión total de 42 kilómetros y demandará una inversión que alcanzará los 308 millones de dólares. Esto la convierte en la obra vial activa más importante de Argentina.

El proyecto completo contempla:

Perfil de autopista : dos carriles por sentido en toda la extensión.

Sin cruces a nivel : todos los cruces se resolverán mediante intercambiadores.

Iluminación completa : toda la traza de la A-005 y gran parte de la Ruta 8 contarán con luminarias.

Once nudos viales : distribuidos estratégicamente para garantizar accesos ordenados.

Dos nuevos puentes : sobre el río Cuarto, que se sumarán a la infraestructura existente.

Colectoras: en ambos sentidos para facilitar el acceso de vehículos locales.

Seis frentes de obra en simultáneo

Actualmente hay seis frentes de obra activos distribuidos sobre las rutas A-005 y 8, lo que permite un avance coordinado del proyecto.

Los trabajos en curso incluyen:

Tramo Ruta 8 – General Molina (ya habilitado): avance del 73%. Intercambiador A-005 y Ruta 36: en plena ejecución. Duplicación puente Islas Malvinas: tareas de pilotaje en desarrollo. Rotonda Wittouck: incluye puente sobreelevado. Tramo entre rotondas El Tractor y Golf: Trabajos sobre A-005. Duplicación entre Circunvalación Este y RN 36: Avance del 1,95%.

El intendente Guillermo De Rivas destacó que hay 250 maquinarias en movimiento y se han generado más de mil puestos de trabajo directos.

Uno de los aspectos más complejos del proyecto es la duplicación del puente Islas Malvinas, una estructura emblemática que atraviesa el río Cuarto (también conocido como río Chocancharava).

La duplicación de este puente requiere tareas de pilotaje especializadas debido a la presencia del curso de agua y el alto tránsito vehicular que circula por el sector. Los trabajos se desarrollan en paralelo al tráfico existente, lo que exige coordinación milimétrica para no interrumpir la circulación.

Junto al Islas Malvinas, también se duplicará el puente Antártida Argentina sobre la Ruta 8, convirtiéndose en el octavo y noveno puente de Río Cuarto sobre el río Chocancharava.

Licitaciones recientes: completando el anillo vial

En el Centro Cívico de Río Cuarto, el gobierno provincial licitó recientemente dos nuevos tramos que comprenden 4,5 kilómetros, por un monto total de 50 millones de dólares.

Estos segmentos incluyen:

Tramo 1 : duplicación de calzada, colectoras e intercambiador entre calle Molina y La Rioja (Ruta A-005), con una inversión de 23.693 millones de pesos.

Tramo 2: intercambiador entre las rutas A-005 y 36, con obras complementarias.

Cinco empresas constructoras presentaron ofertas para ejecutar estos trabajos, que se sumarán a los ya iniciados.

La Circunvalación de Río Cuarto trasciende su función puramente vial. Se trata de un proyecto estratégico que redefinirá la estructura urbana y productiva de toda la región sur de Córdoba.

La mejora en la logística beneficiará directamente a:

Industrias : mayor eficiencia en el transporte de insumos y productos terminados.

Sector agropecuario : salida más rápida de granos y ganado hacia los mercados.

Comercios : mejor conectividad con localidades vecinas.

Turismo: acceso facilitado a destinos del sur cordobés como las sierras de Comechingones.

La eliminación de cruces a nivel y la separación física de las calzadas reducirán significativamente los accidentes de tránsito. Históricamente, la A-005 y la Ruta 8 han sido escenarios de numerosos siniestros debido al intenso tráfico mixto de vehículos livianos y pesados.

Con el tránsito pesado circulando por la circunvalación, el centro urbano de Río Cuarto experimentará una notable descongestión. Esto permitirá repensar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Cronograma: 2027 como meta final

El gobierno de Córdoba estima tener la circunvalación completa finalizada para el año 2027. Se trata de un plazo ambicioso pero realista, considerando el ritmo actual de los trabajos.

Martín Gutiérrez, director de Vialidad Provincial, aseguró que “la circunvalación tendrá un perfil total de autopista, no va a haber cruces a nivel en ningún lugar, esto va a mejorar enormemente la seguridad y vamos a tener dos carriles por cada sentido de circulación, separados por un cantero central”.