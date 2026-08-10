Después de años de expectativa, avanza el emblemático túnel que conectará con Provincia sin tránsito en horas pico.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la construcción de un túnel para aliviar uno de los cruces más críticos.

Los ingresos y egresos de la Ciudad son puntos de alto tránsito de autos, en especial en las horas pico cuando se generan congestiones.

Se trata de un paso bajo nivel que cruza las vías del tren para acceder a la Avenida General Paz. El viaducto se posiciona como una solución para mejorar la circulación en la zona y disminuir los tiempos de espera.

La ejecución de las obras está a cargo de AUSA, bajo el ámbito del Ministerio de Infraestructura porteño (Fuente: GCBA).

El nuevo túnel que la Ciudad está construyendo para decirle adiós a los atascos.

El túnel tiene como objetivo suprimir un cruce ferroviario a nivel con el ramal José León Suárez del Ferrocarril Mitre, un punto donde las barreras del tren generan congestiones frecuentes.

El Gobierno porteño avanza en la edificación del túnel de la Avenida Álvarez Thomas en el área de Villa Urquiza. La ejecución de las obras está a cargo de AUSA, bajo el ámbito del Ministerio de Infraestructura porteño.

Los informes oficiales indican que más de 18.000 vehículos transitan a diario por dicho corredor.

Avances en el nuevo paso bajo nivel y conectividad en la zona

Por el momento se habilitó un paso en la calle Miller con sentido hacia el conurbano para preservar la conectividad de la zona.

Desde marzo se interrumpió definitivamente el cruce ferroviario para realizar las obras del nuevo paso bajo nivel. Las tareas se concentran en pozos de cateo para identificar y reubicar la infraestructura subterránea existente, incluyendo cañerías de gas, conductos de agua potable y cables de alta tensión.

Una vez completada esta fase, se dará inicio al armado del túnel con una intervención total de 10.600 metros cuadrados con un túnel de 255 metros de longitud con dos carriles sentido norte.

Además, se instalarán cámaras de monitoreo conectadas al centro de tránsito, iluminación LED, señalización inteligente, veredas renovadas, pasarelas accesibles y nuevo mobiliario.