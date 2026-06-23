Mezclar aceite de oliva con romero: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Los remedios naturales para el cuidado de la piel ganan cada vez más popularidad entre quienes buscan alternativas simples y económicas para mantener un aspecto saludable.

En ese contexto, una combinación comenzó a destacarse por sus propiedades antioxidantes y sus beneficios para la hidratación: el aceite de oliva mezclado con romero.

Este preparado casero es utilizado desde hace años en distintas rutinas de belleza debido a que reúne compuestos que ayudan a proteger la piel frente a factores externos y a mejorar su apariencia de forma natural.

Por qué recomiendan mezclar aceite de oliva con romero

La clave de esta preparación está en la combinación de los antioxidantes presentes en ambos ingredientes.

Mezclar aceite de oliva con romero: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

El aceite de oliva es rico en vitamina E, polifenoles y ácidos grasos que ayudan a nutrir la piel y a conservar su hidratación natural. El romero, por su parte, aporta compuestos antioxidantes que contribuyen a combatir el daño provocado por los radicales libres, uno de los principales responsables del envejecimiento cutáneo.

Cuando se utilizan juntos, forman una mezcla que puede aportar luminosidad, elasticidad y una sensación de frescura en la piel.

Los beneficios que se le atribuyen a esta combinación

Quienes utilizan este tratamiento natural destacan varias ventajas para el cuidado diario de la piel:

Ayuda a mejorar la hidratación.

Aporta brillo y luminosidad natural.

Favorece una apariencia más fresca y saludable.

Contribuye a mantener la elasticidad cutánea.

Ayuda a proteger la piel frente a agresiones externas.

Aporta antioxidantes que colaboran en el cuidado de la piel madura.

Mezclar aceite de oliva con romero: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Por estos motivos, muchas personas incorporan esta mezcla como complemento de sus rutinas de cuidado facial y corporal.

Cómo preparar aceite de oliva con romero para aplicar sobre la piel

La preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes:

200 mililitros de aceite de oliva extra virgen.

2 ramas de romero fresco o una cucharada de hojas secas.

Paso a paso

Colocar el aceite de oliva en un recipiente de vidrio limpio.

Agregar las ramas o las hojas de romero.

Dejar reposar la mezcla entre una y dos semanas en un lugar fresco y oscuro.

Filtrar el contenido para retirar el romero.

Guardar el aceite en un frasco hermético.

Una vez listo, puede aplicarse sobre la piel mediante suaves masajes, especialmente después de la ducha, cuando la piel se encuentra más receptiva a la hidratación.

Cómo ayuda esta mezcla a mantener la piel joven y saludable

Los especialistas suelen destacar la importancia de los antioxidantes para proteger la piel del estrés oxidativo, un proceso relacionado con la aparición de líneas de expresión, pérdida de elasticidad y signos prematuros de envejecimiento.

Si bien esta preparación no reemplaza tratamientos dermatológicos específicos, el aceite de oliva y el romero pueden convertirse en aliados naturales para complementar los cuidados diarios y ayudar a que la piel luzca más hidratada, luminosa y protegida con el paso del tiempo.