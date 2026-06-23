Poner una percha sin ropa en el medio del placard: para qué lo hacen miles de personas y por qué recomiendan Fuente: IA

Mantener el placard ordenado no siempre depende de comprar organizadores costosos o de realizar cambios importantes. A veces, los trucos más simples son los que ofrecen mejores resultados.

Uno de ellos consiste en dejar una percha vacía entre las prendas colgadas, una práctica cada vez más utilizada por quienes buscan conservar la ropa en mejor estado.

Aunque parece un detalle insignificante, esta técnica ayuda a mejorar la ventilación del armario, facilita la organización y evita varios problemas habituales que aparecen cuando el espacio está demasiado cargado.

El truco de la percha vacía que ayuda a cuidar la ropa

Uno de los errores más comunes al guardar ropa es llenar completamente el barral del placard. Cuando las prendas quedan demasiado juntas, se dificulta la circulación de aire y las telas terminan arrugándose, deformándose o acumulando humedad.

Poner una percha sin ropa en el medio del placard: para qué lo hacen miles de personas y por qué recomiendan Fuente: IA

Por eso, muchos especialistas en organización recomiendan dejar espacios libres estratégicos entre las prendas. Una forma sencilla de lograrlo es colocando una percha vacía cada cierta cantidad de ropa.

De esta manera, las prendas tienen más espacio para conservar su forma original y permanecen mejor ventiladas.

Por qué recomiendan dejar una percha libre en el placard

La principal ventaja de este método es que mejora la circulación de aire dentro del armario.

Cuando existe una adecuada ventilación, disminuye la acumulación de humedad que suele provocar malos olores en la ropa, especialmente durante el invierno o en ambientes poco ventilados.

Además, al evitar que las prendas queden comprimidas unas contra otras, también se reduce la formación de arrugas y el desgaste provocado por el roce constante de las telas.

Los beneficios que tiene este sencillo truco

Quienes aplican esta técnica destacan varias ventajas:

Favorece la ventilación del placard.

Reduce la aparición de olor a humedad.

Ayuda a mantener las prendas menos arrugadas.

Evita deformaciones en camisas, sacos, vestidos y blusas.

Facilita encontrar la ropa rápidamente.

Permite guardar y retirar prendas sin desordenar el resto.

Por eso, se convirtió en uno de los trucos de organización más recomendados para armarios pequeños y espacios reducidos.

Cómo usar correctamente las perchas vacías

No es necesario dejar grandes espacios sin utilizar. Lo recomendable es distribuir algunas perchas vacías a lo largo del barral para generar pequeñas zonas de separación.

Muchas personas optan por colocar una percha libre cada 10 o 15 prendas, mientras que otras prefieren utilizarla como referencia para dividir categorías de ropa, como camisas, pantalones, vestidos o abrigos.

Además de ordenar visualmente el placard, este sistema permite localizar cada tipo de prenda con mayor rapidez.

Un cambio mínimo que puede mejorar todo el armario

La organización del placard influye directamente en la conservación de la ropa. Un barral sobrecargado puede favorecer la aparición de arrugas, humedad y desgaste prematuro de las telas.

Por eso, algo tan simple como dejar una percha vacía entre medio de las prendas puede convertirse en una solución práctica para mantener el armario más ordenado, ventilado y funcional durante todo el año.