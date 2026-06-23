Mezclar aceite de oliva con limón: para qué sirve y por qué lo recomiendan miles de personas

La combinación de aceite de oliva y limón se convirtió en una de las recetas caseras más populares entre quienes buscan incorporar hábitos saludables a su vida cotidiana.

Aunque se trata de dos ingredientes habituales en cualquier cocina, muchas personas comenzaron a consumirlos juntos en ayunas debido a los beneficios que se les atribuyen para el organismo.

Esta mezcla, que circula desde hace años en distintos países del mundo, volvió a ganar protagonismo gracias a las redes sociales y a las recomendaciones de quienes aseguran haber notado mejoras en la digestión y en el bienestar general.

¿Para qué sirve mezclar aceite de oliva con limón?

El aceite de oliva extra virgen es reconocido por su alto contenido de grasas saludables y compuestos antioxidantes, mientras que el limón aporta vitamina C y sustancias con propiedades antioxidantes. Juntos forman una combinación que podría ofrecer distintos efectos positivos sobre el organismo.

Entre los beneficios más mencionados se encuentran:

Favorecer el funcionamiento del sistema digestivo.

Estimular el tránsito intestinal y ayudar a combatir el estreñimiento ocasional.

Aportar antioxidantes que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo.

Complementar una alimentación orientada al cuidado cardiovascular.

Generar una sensación de saciedad que puede ayudar a controlar el apetito.

¿Qué ocurre en el organismo al consumir esta mezcla?

Muchas personas toman una cucharada de aceite de oliva junto con unas gotas de limón en ayunas. Quienes promueven esta práctica sostienen que puede ayudar a lubricar el sistema digestivo y facilitar la digestión durante el resto del día.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que no existen evidencias científicas contundentes que respalden algunas de las afirmaciones más populares, especialmente aquellas relacionadas con la eliminación de toxinas o la “limpieza” del hígado.

¿Cuáles son los beneficios comprobados del aceite de oliva?

Más allá de la mezcla con limón, el aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, considerada una de las más saludables del mundo. Su consumo habitual se asocia con un mejor perfil cardiovascular gracias a su aporte de grasas monoinsaturadas.

Además, contiene polifenoles y otros compuestos antioxidantes que ayudan a reducir procesos inflamatorios y proteger la salud celular.

El aporte nutricional del limón

El limón se destaca por su contenido de vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico y la formación de colágeno. También aporta antioxidantes y puede contribuir a mejorar la absorción de ciertos minerales presentes en los alimentos.

Su sabor ácido, además, lo convierte en un complemento ideal para numerosas preparaciones saludables.