Envolver el dinero y la tarjeta en aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Guardar dinero en efectivo y proteger las tarjetas de débito o crédito son preocupaciones cotidianas para muchas personas que buscan cuidar sus finanzas personales. En este contexto, ha cobrado gran popularidad un truco casero tan sencillo como curioso: utilizar papel de aluminio para envolver los billetes y los plásticos bancarios.

Aunque a simple vista parezca una práctica extraña o exagerada, detrás de esta recomendación existen motivos ligados a la conservación física del papel moneda y a la seguridad digital.

Por qué recomiendan envolver las tarjetas de débito y crédito en papel aluminio y para qué sirve ChatGPT

¿Para qué sirve envolver el dinero en efectivo en papel de aluminio?

El uso del papel de aluminio en los billetes cumple una función principalmente orientada a la conservación física de los ahorros a largo plazo. Este material actúa como una barrera protectora adicional frente a diversos agentes externos que deterioran la estructura del papel moneda con el paso del tiempo:

Protección contra la luz : evita que los rayos solares y la luz directa decoloren o debiliten el papel.

Control de temperatura y humedad : ayuda a amortiguar los cambios bruscos de temperatura ambiental.

Barrera de resguardo: previene el contacto directo de los billetes de alta denominación o divisas con el polvo o el ambiente.

Para garantizar una correcta preservación, los especialistas aconsejan asegurarse de que los billetes estén totalmente secos antes de envolverlos, no doblarlos en exceso, colocarlos previamente en un sobre o bolsa impermeables tipo ziploc y guardarlos en un lugar fresco. Cabe aclarar que el aluminio no evita daños en caso de inundaciones, incendios o robos.

¿Por qué recomiendan cubrir las tarjetas de débito y crédito con aluminio?

En el ámbito de las tarjetas bancarias, la razón principal no es la conservación física, sino la ciberseguridad. Con el auge de la tecnología contactless o de pago sin contacto, las tarjetas incorporan un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) que transmite información financiera mediante ondas electromagnéticas.

Al envolver la tarjeta en un material conductor como el papel de aluminio, se crea un principio físico conocido como la jaula de Faraday. Este efecto bloquea las señales electromagnéticas e impide que terminales o escáneres no autorizados intercepten los datos de la tarjeta a distancia en transporte público, aeropuertos o sitios concurridos, una modalidad de fraude digital denominada skimming inalámbrico.

¿Es un truco efectivo o un mito de ciberseguridad?

Organismos como la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología confirman que las barreras conductoras impiden la lectura RFID.

No obstante, las autoridades remarcan que la probabilidad de sufrir este tipo de robo es relativamente baja, ya que se requiere estar a una distancia sumamente estrecha del plástico. Organismos como la Interpol advierten que las amenazas más habituales corresponden al phishing y las estafas por internet, más que al escaneo remoto en la vía pública.

¿Cuáles son las mejores alternativas para proteger tu dinero y tarjetas?

Si bien el papel de aluminio es un recurso casero útil ante una emergencia, existen soluciones diseñadas profesionalmente que brindan mayor practicidad: